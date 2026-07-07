Regresa el Parque Invernal Luján para disfrutar en familia 

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En el marco de la agenda de actividades “Invierno en Luján”, el Municipio anuncia una nueva edición del Parque Invernal Luján (PIL), que se desarrollará en el Parque San Martín del 20 de julio al 1° de agosto, con entrada libre y gratuita.



El PIL se encontrará abierto durante todo el receso escolar, de 12 a 18 horas, y contará una variada propuesta de actividades para todas las edades.

“Este es el tercer año consecutivo que realizamos el PIL, una propuesta en el centro de la ciudad para que las familias puedan disfrutar de numerosas actividades gratuitas pensadas para todas las edades como shows, juegos, feria, espectáculos y grandes sorpresas. Además este Parque se suma a otras propuestas en nuestros teatros y museos, pensadas para que Luján se consolide como un destino turístico en este receso invernal” expresó Nicolás Capelli, Secretario de Culturas y Turismo.



En este sentido, el PIL estará emplazado en el sector del ex Campo Municipal de Deportes, y contará con múltiples espacios temáticos, entre los que se destacan:



Campamento Aventura, donde las infancias podrán jugar, explorar y aprender en laberintos, puentes colgantes, redes y palestras.

RecreArte, un espacio de propuestas lúdicas que contará con juegos inflables, metegol y mucho más.

Auditorio con espectáculos gratuitos en vivo todos los días a las 14 y a las 16 horas.



Además habrá feria de emprendedores, un patio gastronómico con múltiples opciones, y otros atractivos. Próximamente se dará a conocer el cronograma completo de actividades.

De esta manera, el Municipio de Luján continúa brindando propuestas libres y gratuitas para sumar ocio de calidad, disfrute y aprendizaje en toda la comunidad, también durante las vacaciones de invierno.

Publicado el martes 7 de julio de 2026