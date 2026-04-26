Refuerzan la Seguridad Vial con operativos de control dinámicos

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El Municipio de Luján informó que, junto a las fuerzas policiales, realizaron este domingo una intensa jornada de control en puntos estratégicos del distrito que arrojaron como resultado más de 260 vehículos revisados, múltiples retenciones y actas por infracciones a las Normas de Tránsito.

Estas acciones, que se extendieron desde la tarde hasta la madrugada del lunes, tienen como objetivo principal prevenir siniestros viales y garantizar que la circulación en el partido de Luján se realice bajo el estricto cumplimiento de las normas de seguridad vigentes.

Durante la primera etapa del operativo, desarrollada entre las 17 y las 21 horas, el personal de la Subsecretaría de Transporte y Tránsito procedió al control de 98 vehículos mediante el uso de alómetros para la detección rápida de alcohol.

Como resultado de estas tareas de fiscalización, se labraron 10 actas de infracción y se retiraron de circulación un total de 7 vehículos, entre los que se destacan 6 motovehículos y 1 automóvil. Asimismo, se procedió a la retención de una licencia de conducir y se detectó un caso de alcoholemia positiva, logrando además la identificación de 5 vehículos que circulaban realizando maniobras irregulares con el uso de caños de escape no reglamentarios.

La supervisión continuó durante la jornada nocturna, en una franja horaria comprendida entre las 22 y las 2 horas, donde se intensificó la presencia en las calles. En esta segunda fase, se controlaron 171 vehículos, también con el apoyo de tecnología de medición de alcohol. El balance de esta etapa arrojó la realización de 6 actas, el secuestro de 3 motos y 1 automóvil, y la detección de 2 casos de alcoholemia positiva.

En esta instancia, también se retuvieron 2 vehículos por el uso de caños de escape no reglamentarios y se procedió a la quita de una licencia de conducir por incumplimiento de la normativa.

Las imputaciones generales registradas a lo largo de todo el domingo incluyeron faltas graves como la carencia de documentación obligatoria, circulación sin patente, falta de licencia de conducir, ausencia de seguro contra terceros y la falta de uso de casco en motociclistas.

También se hicieron presentes infracciones por falta de Verificación Técnica Vehicular (VTV). Cabe destacar la diversidad geográfica de los conductores controlados, registrándose infracciones de personas procedentes de localidades vecinas como Merlo, Malvinas Argentinas, Morón y General Rodríguez, además de vecinos de Luján, Open Door y zonas aledañas.

Cabe destacar que la Subsecretaría de Tránsito y Transporte informó que estos controles dinámicos seguirán implementándose de forma constante, con el fin de reducir los riesgos en la vía pública y fomentar la responsabilidad ciudadana al volante.

La presencia de las fuerzas de seguridad vial en el territorio es una prioridad para esta gestión, enfocada en la seguridad de la comunidad de Luján.

Publicado el domingo 26 de abril de 2026