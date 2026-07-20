Recuperaron una moto con pedido de secuestro por robo

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El procedimiento fue realizado durante un operativo de prevención. El conductor fue aprehendido por el delito de encubrimiento y el rodado quedó a disposición de la Justicia.

En el marco de los patrullajes preventivos que se desarrollan a través del programa Luján Alerta 24, personal de la Comisaría Luján Primera recuperó una motocicleta que registraba un pedido de secuestro activo por un hecho de robo.

El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles Maestro Argentino y Marcerano, donde los efectivos identificaron a un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta Honda Wave de color negro. Al verificar los datos del vehículo en el sistema informático, se constató que sobre el rodado pesaba un pedido de secuestro activo, emitido el 1° de marzo de 2026, en el marco de una causa por hurto de motovehículo, a requerimiento de la Unidad Funcional de Instrucción de Boulogne, perteneciente al Departamento Judicial San Isidro.

Como resultado del operativo, fue aprehendido el conductor, identificado como Ricardo O. (37), quien quedó imputado por el delito de encubrimiento.

Interviene en la causa la Unidad Funcional de Instrucción N.º 9 del Departamento Judicial Mercedes, sede Luján, que dispuso la notificación de la formación de la causa al imputado, el secuestro preventivo de la motocicleta y las actuaciones de rigor.

Estas intervenciones forman parte de las acciones permanentes de prevención que lleva adelante el Municipio con el objetivo de fortalecer los controles en la vía pública y brindar una respuesta más eficiente ante situaciones vinculadas al delito.

Publicado el lunes 20 de julio de 2026