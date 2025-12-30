Récord de consumo eléctrico en Luján: piden reducir el uso de energía entre las 11 y las 18

Publicado el martes 30 de diciembre de 2025

La Cooperativa Eléctrica de Luján solicitó a los usuarios un uso responsable y solidario de la energía eléctrica ante un récord de consumo provocado por la ola de calor que afecta a la región.

Desde la entidad informaron que las altas temperaturas sostenidas generaron una fuerte exigencia sobre el sistema eléctrico, lo que puede derivar en sobrecargas y eventuales cortes del servicio si no se reduce la demanda.

En ese marco, la Cooperativa pidió colaboración a usuarios residenciales, comerciales e industriales, especialmente durante la franja horaria de mayor consumo, entre las 11 y las 18 horas.

Entre las principales recomendaciones, se solicita:

Regular los aires acondicionados a una temperatura de 24 grados o más .

a una temperatura de . Evitar o minimizar el uso de electrodomésticos de alto consumo, como lavarropas, secarropas, planchas y hornos eléctricos, durante el horario crítico.

“Su colaboración es fundamental para proteger la infraestructura eléctrica y garantizar la estabilidad del servicio”, señalaron desde la Cooperativa Eléctrica de Luján, agradeciendo la comprensión y el acompañamiento de la comunidad

