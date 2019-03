Reconocimientos municipales por el Día Internacional de la Mujer

El sábado a la noche, en el Museo Municipal de Bellas Artes, se llevó a cabo un acto e inauguración de una muestra en el marco del Día Internacional de la Mujer, conmemorado el pasado 8 de marzo.

Estuvo presente el intendente Municipal Dr. Oscar Luciani; el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Dr. Fernando Casset, concejales, autoridades del Departamento Ejecutivo; Viviana Flosi, presidenta del Consejo Escolar, y vecinos.

En esta ocasión se decidió homenajear a mujeres de diferentes ámbitos de la sociedad, en ciertos casos con roles destacados en instituciones que décadas atrás tenían relegados los roles femeninos. Tales fueron los casos de Raquel Marino, Beatriz Martín, Blanca Poloni, Marta Cortabarría, quienes fueron reconocidas por su tarea en el Club Platense.

También se entregaron distinciones a Kikú Falcione, Ana María Parra, Eleonora Daher, Mercedes Farías, Vanina Basso, María de la Paz Baffoni, Iainina Ojeda, Teresa Escalante e Hilda Colombo.

En el contexto del acto, la Subdirección de Políticas de Género ofreció palabras alusivas. Parte de esas expresiones fueron las siguientes:

“La Subdirección de Políticas de Género hace más de 10 años acompaña, asesora y contiene a mujeres en situación de violencia de género (en especial VIOLENCIA INTRAFAMILIAR.

“Hoy no es un día de festejo, es un día de lucha y de reivindicaciones de los derechos de las mujeres.

“A lo largo de la historia, las mujeres hemos tenido que luchar por la igualdad, el reconocimiento y el ejercicio efectivo de nuestros derechos. Por eso “NI FLORES NI BOMBONES”. Queremos que se nos reconozca de manera igualitaria a los hombres en todos los planos de la vida, con los mismos privilegios que tienen éstos, solo por el hecho de ser varones. Que se nos garantice de una vez por todas, una vida libre de violencia.

“En este sentido, queremos manifestarles a todos y todas las presentes, nuestro reconocimiento en primer lugar: a las cientos de mujeres que luchan y sobreviven a la violencia machista todos los días ‘en todos los espacios en que desarrollan sus relaciones interpersonales’. Muchas mujeres no pueden salir del círculo de la violencia porque aun hoy, a 10 años de la sanción de la Ley 26485 de PROTECCION INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS AMBITOS EN QUE DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES hay una ausencia de políticas públicas integrales que impiden abordar el problema de la violencia en todas sus aristas. Sigue habiendo un Estado ausente que no puede garantizarle a las mujeres en situación de violencia ninguna de sus derechos fundamentales, que las obliga a recorrer esa “ruta crítica” que mayormente las revictimiza, las hace desistir a mitad de camino, las ubica como responsables de todo el proceso de lucha en contra de la violencia. Para ellas es este reconocimiento, por habernos enseñado tanto, por confiar en nosotras, por darnos las herramientas para continuar nuestra labor desde la práctica cotidiana y las vivencias que sólo ellas tienen, por volver para contarnos cuando se puede salir de ese círculo, por enseñarnos que no se sale ni solas de esto ni cuando nosotras pretendemos que salgan… por seguir apostando a una vida mejor para ellas y sus hij@s.

“Hoy estamos nosotras acá en representación de todas las mujeres asesinadas en manos de un hombre, vítimas de FEMICIDIO, el más aberrante hecho de violencia EXTREMA hacia la mujer por el solo hecho de serlo.

“Nuestro reconocimiento también es hacia todas las mujeres a las cuales no se les garantiza la interrupción legal del embarazo y mueren víctimas de abortos clandestinos. Porque señores y señoras, las mujeres tenemos derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la libertad, a vivir una vida libre, sin violencias y a poder decidir sobre nuestros propios cuerpos. Sepan que existe la violencia sexual en la pareja, muchos hombres violan a sus mujeres, las ultrajan. Hemos escuchado infinidad de veces, cómo los hombres abusan de sus mujeres provocando embarazos no deseados. En este sentido queremos hacer un llamado de atención a la cantidad de abusos sexuales infantiles, niñas que, víctimas de abuso quedan embarazadas y el Estado no solo SE HA CORRIDO DE LA RESPONSABILIDAD DE PROTEGERLAS Y GARANTIARLE LOS DERECHOS MAS ELEMENTALES si no que las ha obligado a ser madres.

“También queremos reconocer a todas las mujeres de las organizaciones sociales, militantes, feministas que no abandonan la lucha y acompañan desde el territorio a las mujeres en los barrios brindándoles contención, acompañamiento y hasta un lugar donde permanecer en situaciones de riesgo.

“Nosotras, las mujeres que conformamos el equipo de la Subdirección queremos agradecer infinitamente el acompañamiento permanente de nuestra subdirectora Celina de Belaieff quien, desde el inicio de su gestión nos ha dicho que ha venido a “sumarse” al equipo y así lo ha hecho. Dando cuenta que más allá de las banderas política partidarias e independientemente de las diferentes gestiones de gobierno, se puede trabajar en equipo dignificando la atención y priorizando en este sentido a las mujeres. Y a la Lic. Liliana Morales, quien ha sido y sigue siendo nuestra supervisora. Valoramos infinitamente sus aportes, experiencia y calidad humana. Una mujer que milita los derechos de las mujeres desde hace décadas y que sin lugar a dudas este equipo ES lo que es en parte gracias a ella.

“(…) Sumamos a nuestras exigencias la necesidad de abordar la problemática de prostitución que sufre Luján y que es de conocimiento público. Respecto a esto nos declaramos abolicionistas, sosteniendo que las mujeres son forzadas siempre por razones socio económicas a realizar estas prácticas para las que no existe aún ningún tipo de política pública destinada a solucionar esta problemática. Pegado a esto está la situación del colectivo LGBTIQ el cual permanece invisibilizado y excluido de cualquier intervención estatal.

“Hemos podido lograr muchas cosas en estos 10 años, hemos aprendido de las mujeres mucho más. Es gracias a ellas que nosotras hoy estamos acá. Hoy somos ELLAS Y HACIA ELLAS ES NUESTRO RECONOCIMIENTO”.

En el acto quedó inaugurada la muestra Hábitat, de Emilia Demichelis, y de mujeres de diferentes disciplinas artísticas

Publicado el lunes 11 de marzo de 2019