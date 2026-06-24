Reconocieron al escritor lujanense Leonardo Vignau

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Durante la última sesión ordinaria, el Honorable Concejo Deliberante de Luján declaró de Interés Municipal y Cultural la obra literaria “Terrón de Azúcar”, del escritor, artista plástico y docente lujanense Leonardo Vignau.

La iniciativa destaca el aporte de la publicación a la cultura local y reconoce la extensa trayectoria de Vignau, quien se ha desempeñado como docente, investigador, artista plástico y escritor, contribuyendo al desarrollo cultural de nuestra comunidad.

“Terrón de Azúcar” reúne poesías escritas durante los últimos años, en las que el autor refleja emociones, experiencias de vida y profundas reflexiones sobre la condición humana. El libro incorpora además ilustraciones realizadas por el propio Vignau, integrando distintas expresiones artísticas en una propuesta cultural de singular valor.

La obra fue presentada el viernes 15 de mayo en el Salón de Exposiciones de la Asociación Cultural y Biblioteca Popular Ameghino, en un encuentro que reunió a vecinos, familiares, amigos y referentes de la cultura local. Asimismo, recientemente formó parte de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, uno de los eventos literarios más importantes del país y de la región, ampliando el alcance y la difusión del trabajo del autor.

Autor de diez libros, Leonardo Vignau ha dedicado gran parte de su producción literaria a rescatar y difundir la historia, la cultura y las tradiciones de su localidad Open Door, Luján y otros lugares vinculados a su trayectoria personal y profesional, contribuyendo a preservar la memoria colectiva y el patrimonio cultural de nuestra comunidad.

Durante la sesión, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Federico Vanin, junto a los concejales Joaquín Martucci, Camila Díaz y Alexis Hasen hicieron entrega de una copia de la resolución al autor, en reconocimiento a su valioso aporte a la literatura, el arte y la identidad cultural del distrito.

“Desde el Honorable Concejo Deliberante se reafirma el compromiso de acompañar y promover las producciones culturales de autores lujanenses, entendiendo que la difusión de estas obras fortalece la identidad comunitaria y enriquece el patrimonio cultural de las generaciones presentes y futuras”, expresaron desde el legislativo local.

Publicado el miércoles 24 de junio de 2026