Reconocieron a Raúl Mares por su histórica lucha contra las inundaciones

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El Municipio de Luján informó que reconoció esta semana a Raúl Mares, vecino y referente histórico en la lucha por soluciones definitivas frente a las inundaciones, por su compromiso, su perseverancia y su valioso aporte a la comunidad a lo largo de los años.

“Es una gran satisfacción que Raúl pueda ver los frutos de tanto esfuerzo y de tantos vecinos que durante años levantaron este reclamo. Hoy estamos cada vez más cerca de una solución definitiva para que muchas familias puedan volver a dormir tranquilas y disfrutar del río”, expresó el Intendente.

Junto a otros vecinos, Mares fue fundador de UVEPI (Unión de Vecinos Perjudicados por las Inundaciones), una organización que durante años sostuvo el reclamo por obras estructurales, la defensa de los vecinos afectados, la mitigación de las crecidas del río y la preservación ambiental de toda la cuenca.

En este marco, el Municipio organizó un encuentro en el Complejo Ana de Matos, donde desde su terraza pudo observar junto al Intendente los avances de la obra del río, hoy transitando su etapa final. Allí recibió un reconocimiento por su recorrido y por haber sido una de las voces que, con constancia y convicción, mantuvo vivo el reclamo por una obra clave para cientos de familias que durante años sufrieron pérdidas y angustia en cada inundación.

Publicado el sábado 4 de julio de 2026