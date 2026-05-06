Reconocen a estudiantes por una iniciativa que promueve la adopción animal y el compromiso comunitario

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Un grupo de estudiantes de la Escuela Secundaria N° 12 del barrio Los Laureles, presentó en el Honorable Concejo Deliberante de Luján una propuesta enfocada en fomentar la adopción de animales y desalentar la compra de mascotas de raza, en el marco de un trabajo educativo con fuerte impronta social.

El proyecto, desarrollado dentro del Seminario de Intensificación y Profundización de la Enseñanza (SIPE), lleva como lema “No compres una mascota de raza, adoptá una sin casa” y recibió el reconocimiento de los concejales, quienes lo declararon de Interés Municipal y Educativo.

La iniciativa surge como una experiencia interdisciplinaria que busca abordar el problema del abandono animal desde el ámbito local. Para ello, los alumnos llevaron adelante distintas acciones, como relevamientos entre vecinos, campañas de concientización en redes sociales y participación en actividades culturales.

Además, el trabajo incluyó propuestas concretas como la elaboración de materiales informativos y la fabricación de refugios para animales utilizando elementos reciclados, integrando así la dimensión ambiental al proyecto. Otro de los ejes destacados fue la intención de articular con organizaciones proteccionistas, con el objetivo de fortalecer el impacto de la propuesta y consolidar el vínculo entre la institución educativa y la comunidad.

Desde el cuerpo deliberativo local, que resolvió declarar el proyecto de interés municipal y educativo, subrayaron el valor de este tipo de experiencias, al considerar que permiten a los jóvenes involucrarse activamente en problemáticas reales, combinando aprendizaje académico con participación ciudadana. En ese sentido, destacaron que la iniciativa refleja una forma de educación que trasciende el aula y se proyecta en el entorno social.

Publicado el miércoles 6 de mayo de 2026