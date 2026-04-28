Reclaman sobre el mal estado de un puente peatonal

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Vecinos de los barrios Villa del Parque y Ameghino, junto a las comunidades educativas del Jardín de Infantes, la Escuela Primaria 31 y la Escuela Secundaria N° 11, reclaman acerca de la situación de abandono extremo en la que se encuentra el puente peatonal que conecta ambos barrios; generando que peatones adultos; adolescentes y niños crucen la autopista arriesgando sus vidas.



Hace más de 30 días y como consecuencia del choque de un camión quedó inhabilitado el puente peatonal para que los estudiantes y vecinos puedan cruzar de forma segura la autopista. El pedido fue solicitado a la Dirección de Transito de la Municipalidad de Luján y a la fecha los vecinos no han recibido respuesta alguna.



Sostienen que la problemática ha dejado de ser una simple incomodidad para convertirse en una emergencia de seguridad vial y humana y que ante el deterioro estructural del puente, cientos de niños, niñas y adolescentes se ven obligados diariamente a cruzar corriendo la autopista para asistir a clases exponiendo a sus hijos y alumnos a un riesgo de vida inminente bajo el flujo constante de vehículos que pasan a altas velocidades reclamando el pedido como «un grito urgente de una comunidad que se siente desprotegida y no está siendo escuchada». Por otra parte las familias temen constantemente que suceda un accidente fatal y los docentes y directivos ven cómo el acceso a la educación se ve obstaculizado por la falta de infraestructura básica evidenciado por el aumento de inasistencias. Exigen el arreglo inmediato para garantizar la libre y segura circulación dado que al momento solo han recibido promesas; negándose a esperar a que ocurra una tragedia para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Solicitan urgentemente considerar la integridad física de los vecinos y estudiantes del barrio Ameghino y Villa del Parque como una prioridad.

Comunidad Organizada de los Barrios Villa del Parque y Ameghino de Luján.

Publicado el lunes 27 de abril de 2026