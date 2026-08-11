Realizó un conversatorio sobre salud mental, bienestar y desafíos en el deporte

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

La Municipalidad informó que, con la participación de entrenadores, dirigentes, docentes, profesionales y referentes de instituciones deportivas, este jueves se realizó el conversatorio “El Partido Invisible: Salud mental, bienestar y desafíos en el deporte”, organizado por el Municipio de Luján.

“Es una propuesta que surgió con el objetivo de poner en agenda la importancia de la salud mental en el deporte y promover una mirada que reconozca que detrás de cada deportista hay una persona. Entendemos que hay que abordar al deporte como un espacio de encuentro, pertenencia, construcción de vínculos y desarrollo humano, donde el bienestar emocional resulta tan importante como el rendimiento deportivo”, señaló el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror.

La apertura estuvo a cargo del Presidente de la Fundación River Plate, Felipe Llorente, quien destacó la necesidad de impulsar políticas públicas que fortalezcan a los clubes como ámbitos de cuidado, prevención y acompañamiento para niños, niñas y adolescentes.

El conversatorio contó con la participación de Pablo Andrieu, licenciado en Psicología y coordinador del Área de Investigación, Monitoreo y Difusión de la Fundación River Plate; Gastón del Río, doctor en Psicología y especialista en Logoterapia y Análisis Existencial; y Silvina López Chalde, licenciada en Psicología y especialista en Psicología Deportiva.

A través de sus exposiciones compartieron herramientas y experiencias para comprender los desafíos que hoy atraviesan los deportistas, abordando temas como la salud mental adolescente, la ansiedad competitiva, la presión por el rendimiento, la autoestima, el manejo de la frustración y el rol fundamental que cumplen las familias, los entrenadores y los dirigentes en la construcción de entornos protectores.

Además, se presentó el programa municipal “Mente en Juego”, a cargo de Silvina López Chalde, una iniciativa propone incorporar el bienestar psicológico como un eje estratégico de las políticas deportivas locales, brindando herramientas de acompañamiento tanto a deportistas como a entrenadores, clubes e instituciones.

“Este encuentro nos permite dar un paso más en la consolidación de una política pública que entiende al deporte como una herramienta de desarrollo humano e inclusión. Desde esta perspectiva, formar mejores deportistas también implica formar mejores personas, y construir comunidades más saludables comienza por aprender a ver y acompañar aquello que muchas veces permanece invisible”, valoró por su parte el Director de Bienestar Comunitario, Juan Manuel Puente.

También participaron de la actividad el Secretario de Salud, Esteban Strambi, y la Directora de Niñez y Adolescencia, Bárbara Corral.

Publicado el martes 11 de agosto de 2026