Realizaron una reunión sobre un nuevo plan de alivio para los comerciantes

En las últimas horas Comerciantes de Luján realizaron una reunión con diferentes concejales del Municipio para intentar llevar a cabo un nuevo plan de alivio para los comercios de nuestra ciudad, y Alejandro Álvarez, uno de sus integrantes, dialogó con nosotros sobre las novedades al respecto.

«Estamos contentos con esta posibilidad que vamos a tener, de que por lo menos las zonas más afectadas y complicadas por la pandemia, tengan un pequeño alivio para sobrellevar esto. Todo comenzó con el pedido continuo de la suspensión del reempadronamiento, más el pedido de la condonación de tasas municipales para sectores que no pudieron estar abiertos y específicamente para los gastronómicos la excepción de las tasas de uso del espacio público», expresó.

«Además, conseguimos la prórroga de moratoria, para que todos puedan ingresar y que cuando se llegue a hacer el reempadronamiento todos estemos un poquito más acomodados y en una situación más normal, porque el problema mayor era que hacer este trámite conllevaba tener los impuestos al día y en todo este lío, que hay algunos comercios totalmente abiertos, otros semi abiertos y otros cerrados, nos parecía un lío, aparte de la cuestión que tiene que ver con el humor de los comerciantes», agregó.

«En cuanto a las habilitaciones nosotros sentimos que somos la comercialización legal de Luján, los que les brindamos la seguridad a los clientes. Lo ideal sería que todos los comercios estén habilitados, por lo que fue una muy buena idea del Municipio el darte la posibilidad de no tener que pagar, por lo que no quedan muchas excusas para no habilitar. Y desde ese momento ya pasa a ser un comerciante igual que todos nosotros y cuando se vayan acomodando las cosas, volverán a tener nuestras mismas obligaciones. Lo importante es que en vez de cerrar negocios, se estimule a abrir», sostuvo.

«Tengo entendido que ya estaría armada la ordenanza para este paquete de medidas y después pasará por todas las instancias que corresponde. La información que recibieron los medios son los rasgos generales, después estará la letra chica. Pero la información que tenemos es que se va a tratar lo antes posible, pero no hay una fecha estipulada. En la última sesión del HCD, en la cual se aprobó la ordenanza de plateas gastronómicas, los concejales entendieron la necesidad que nosotros teníamos y lo aprobaron unánimemente», adelantó Alejandro Álvarez, integrante de Comerciantes de Luján, en diálogo con este medio.

Publicado el martes 1 de junio de 2021