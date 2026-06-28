Realizaron una reunión del PRODECOM para reforzar acciones ante las bajas temperaturas extremas

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La Municipalidad informó que este miércoles se realizó una reunión del Sistema de Protección y Defensa de la Comunidad (PRODECOM), encabezada por el Intendente Municipal Leonardo Boto para fortalecer la articulación interinstitucional frente a la emergencia asociada a las temperaturas extremas de frío, con el objetivo de coordinar acciones preventivas, sanitarias, sociales y operativas para proteger a la comunidad, especialmente a los sectores más vulnerables.

Durante la mesa de trabajo se abordaron los principales impactos que pueden derivarse de las bajas temperaturas, entre ellos el incremento de enfermedades respiratorias agudas, el agravamiento de patologías preexistentes, los casos de hipotermia, las intoxicaciones por monóxido de carbono, los incendios domiciliarios vinculados al uso de sistemas de calefacción inseguros y la exposición al frío de personas en situación de calle o familias en condiciones habitacionales precarias.

En este sentido, el PRODECOM definió tres ejes prioritarios de intervención: el abordaje de la vulnerabilidad social, la vigilancia y respuesta frente a insuficiencias respiratorias agudas, y la prevención de incendios e intoxicaciones por monóxido de carbono. Estas líneas de trabajo permitirán coordinar recursos municipales, sanitarios, comunitarios y de emergencia, con una mirada preventiva orientada a reducir riesgos antes de que se agraven las condiciones climáticas.

El Municipio también busca consolidar un diagnóstico común sobre la situación del distrito, relevar capacidades disponibles, identificar necesidades y establecer una agenda de trabajo para las próximas semanas. La articulación con instituciones que intervienen cotidianamente en el territorio resulta central para fortalecer la detección temprana de situaciones críticas y garantizar respuestas más rápidas y ordenadas.

Entre las acciones previstas se incluyen el monitoreo de consultas e internaciones por afecciones respiratorias, la difusión de recomendaciones sanitarias, la coordinación de dispositivos de abrigo y asistencia, la articulación con organizaciones comunitarias, la promoción de medidas de ventilación segura y el seguimiento de incidentes reportados por organismos de emergencia.

Los protocolos y las acciones previstas se aplican siguiendo los lineamientos del Sistema de Alerta Temprana por Temperaturas Extremas de Frío del Servicio Meteorológico Nacional, que permite advertir situaciones de bajas temperaturas capaces de afectar la salud y generar impactos negativos en la comunidad.

A nivel local, el Municipio trabaja en la interpretación de esa información junto con indicadores sociales, sanitarios y operativos propios del distrito, para anticipar escenarios de riesgo y organizar respuestas coordinadas. De acuerdo con los criterios técnicos adoptados para el Partido de Luján, la temporada de vigilancia por bajas temperaturas se extiende entre mayo y septiembre. Para junio, se consideran temperaturas extremas aquellas mínimas iguales o inferiores a 2°C y máximas iguales o inferiores a 13°C. Además, la persistencia del fenómeno resulta clave para determinar el nivel de riesgo: un día de temperaturas extremas activa una alerta amarilla, dos días consecutivos elevan el nivel a naranja y tres o más días consecutivos configuran una ola de frío local, con alerta roja.

De esta manera, el Municipio de Luján continúa ejecutando una estrategia de gestión del riesgo que busca pasar de una lógica exclusivamente reactiva a un esquema de prevención, planificación y respuesta coordinada, con el propósito de cuidar la salud y la seguridad de la comunidad ante los eventos de frío extremo.

Participaron de la reunión funcionarios del Departamento Ejecutivo; el Director de Planificación Operativa, Adrián Feijoo; representantes de Bomberos Voluntarios, Cruz Roja y la Cooperativa Eléctrica; el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Federico Vanin; la Presidenta del Consejo Escolar, Carla Lencioni; y el Director del Hospital Zonal Nuestra Señora de Luján, Miguel Fuentes Maldonado.

Publicado el domingo 28 de junio de 2026