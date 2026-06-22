Realizaron una jornada de toma de conciencia contra el maltrato a las personas mayores

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En el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia del Maltrato y Abuso a las Personas Mayores, el Municipio de Luján informó que llevó adelante una jornada de visibilización en las instalaciones de Cemjupel.

“Lamentablemente, vemos con mucha tristeza que el maltrato hacia las personas mayores se agrava cada día a través de diferentes formas de violencia: la jubilación que no alcanza, los programas de asistencia que se recortan, los remedios que se encarecen. Por eso desde el Municipio ratificamos nuestro compromiso de acompañarlas con todas las herramientas que tenemos a disposición para tratar de ayudarlas y brindarle propuestas integradoras que contribuyan al bienestar general”, señaló el Intendente Leonardo Boto.

Bajo el lema “Una comunidad que cuida y respeta a sus personas mayores, construye un futuro más digno”, la jornada reunió a más de 200 personas para compartir diversas actividades.

En este sentido, incluyó la presentación de una obra de teatro relacionada con la temática, que fue acompañada por un intercambio de conceptos a cargo del equipo técnico de la Subdirección de Promoción de Derechos para Personas Mayores.

También hubo muestra de los talleres de Cantoterapia, Tango, Folclore, Papel Nono, Pintura Decorativa, Telar, Inglés, Memoria y Dibujo, entre las más de 20 propuestas libres y gratuitas que se dictan tanto en la Casa Municipal de las Personas Mayores como en diversas sedes descentralizadas.

“Fue una jornada muy positiva que tuvo como eje visibilizar la problemática y tomar conciencia de su dimensión, pero también de transmitirles a nuestras personas mayores que no están solas y que hay un Municipio que se ocupa y las cuida. Para ello tenemos un equipo de profesionales con capacidad de abordar estas situaciones tan complejas, ya sea para hacer una denuncia o simplemente escuchar consultas”, expresó el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror.

Sobre este punto, cabe recordar que la Subdirección cuenta con un equipo técnico permanente que asesora y asiste a las personas mayores que sufren situaciones de maltrato, integrado por un abogado, una psicóloga y una trabajadora social.

“La jornada buscó visibilizar el trabajo que hacemos diariamente, de todos los casos que atendemos y las acciones que llevamos adelante con nuestro equipo técnico pero también con los talleres y actividades, que son ámbitos ideales para la recuperación de las personas que sufrieron maltrato. De hecho, el 80 por ciento de las personas que denuncian, terminan integrándose a alguna propuesta”, valoró el Subdirector de Promoción de Derechos para Personas Mayores, Adrián Caporales.

Quienes quieran hacer consultas, pueden acercarse a la Casita Municipal de las Personas Mayores (Alem 527), de lunes a viernes de 8 a 13 horas, o comunicarse al teléfono 422189, en el mismo horario.

También se sumaron a la jornada estudiantes de las escuelas primarias de adultos del distrito, y residentes del Hogar Granja Padre Varela.

Publicado el lunes 22 de junio de 2026