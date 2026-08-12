Realizaron una exitosa Ronda de Negocios Internacional en Luján

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El Municipio de Luján informó que, junto al Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, y con apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), este martes llevaron adelante una Ronda de Negocios Internacional que contó con 78 pymes bonaerenses productoras de autopartes y de maquinaria agrícola, y que dio lugar a más de 360 entrevistas de negocios con potenciales compradores internacionales. El encuentro, realizado en el Museo de Bellas Artes «Fernán Félix de Amador» tuvo como principal objetivo promover la producción provincial y potenciar sus exportaciones.

La actividad fue encabezada por el ministro de la cartera productiva, Augusto Costa, el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, y el Intendente Leonardo Boto, y contó con la participación de 15 importadores de México, Bulgaria, Chile, Colombia, Bolivia, Perú y Uruguay, interesados en vincularse con la oferta productiva industrial bonaerense de los sectores autopartes y maquinaria agrícola.

“Un honor recibir a la delegación internacional que nos visita en Luján y a todas las empresas de la provincia de Buenos Aires que hoy están participando. Un gran número de pymes inscriptas de sectores tan importantes como el autopartista y el de maquinaria agrícola para la producción regional y nacional. Este es el Luján que fomentamos, el Luján de la producción, de la inversión, de la generación de oportunidades, de la exportación”, destacó el Intendente Leonardo Boto durante el discurso de apertura.

La convocatoria estuvo dirigida tanto a empresas con trayectoria en el comercio exterior como a aquellas que deseaban iniciar su camino en los mercados internacionales, y busca acercar a las pymes bonaerenses a los mercados regionales. Asimismo es un espacio exclusivo para que las pequeñas y medianas empresas puedan diversificar sus ventas y cruzar fronteras con éxito.

Publicado el miércoles 12 de agosto de 2026