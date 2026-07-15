Realizaron una capacitación en educación financiera para colegios secundarios

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La Municipalidad informó que más de 600 estudiantes de colegios secundarios públicos y privados completaron el curso de educación financiera organizado por el Municipio de Luján y la ONG Junior Achievement International, con el objetivo de promover el desarrollo de conocimientos y habilidades para la toma de decisiones económicas responsables.

“Quiero agradecer a la organización Junior Achievement por permitirnos llegar con esta capacitación gratuita a tantos jóvenes y a todos los estudiantes que se sumaron a participar con tanto entusiasmo. Estamos convencidos de que es muy importante que puedan adquirir mayores herramientas relacionadas al uso del dinero y al manejo financiero, porque les van a aportar un conocimiento clave para desenvolverse en el futuro”, valoró el Secretario de Economía y Finanzas, Leonardo Santos, quien acompañó el cierre del curso de formación.

La capacitación incluyó dos tramos de carácter virtual y un encuentro presencial a modo de cierre, que tuvo lugar el miércoles pasado en las instalaciones de Cemjupel.

Con el título “Domino mis cuentas”, el primer tramo apuntó a fortalecer las habilidades de planificación y gestión de las finanzas personales, promoviendo decisiones financieras conscientes y alineadas al proyecto de vida. A través de contenidos y actividades prácticas, los jóvenes elaboraron un presupuesto basado en un caso real y adquirieron conocimientos clave sobre ahorro y el crédito.

En tanto, el segundo tramo estuvo dedicado a “Finanzas personales”, y abarcó contenidos relacionados con bancos tradicionales y digitales, servicios financieros de base tecnológica, inclusión financiera y seguridad, inversiones y crédito.

Por último, con la presencia de capacitadores de la organización Junior Achievement, el cierre presencial planteó, a través de una metodología lúdica y participativa, consolidar y poner en práctica los conocimientos adquiridos por los estudiantes en los tramos descritos.

“Fueron más de dos meses de estudio de forma virtual, con un gran esfuerzo por parte de los estudiantes, que tuvieron como corolario este cierre presencial en el que pudieron interactuar, divertirse y aplicar las herramientas que adquirieron en un caso concreto. Es muy importante que los jóvenes aprendan a tomar decisiones responsables en el uso del dinero, así que estamos muy contentos por la participación y los resultados”, señaló por su parte el Director de Juventudes, Alfredo Terán.

También acompañaron la actividad el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror, la Inspectora Jefa Distrital, Mónica Costurie, y la Inspectora de Nivel Secundario Laura Parras Abbott.

Publicado el miércoles 15 de julio de 2026