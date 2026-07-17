Realizaron un encuentro regional del Programa Jóvenes y Memoria en la UNLu

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La Municipalidad informó que más de 300 estudiantes participaron este martes de un encuentro regional del Programa Jóvenes y Memoria en las instalaciones de la Universidad Nacional de Luján.

“A 50 años del golpe cívico militar que inauguró la última dictadura, encontrarnos en este ámbito es un acto de reivindicación y construcción democrática, es mantener vivas las banderas de lucha por la Memoria, Verdad y Justicia, y es animarse a debatir ideas para protagonizar el futuro y transformar la realidad. Felicitaciones a todos los que están participando”, señaló en la apertura el Director de Políticas Socioeducativas del Municipio, Juan Franco Ingiullo.

La actividad tuvo lugar en el Auditorio “Dardo Dorronzoro” y convocó a estudiantes secundarios de Luján, Mercedes y San Andrés de Giles, que divididos en dos turnos -mañana y tarde-, participaron de diversos talleres sobre temas vinculados a los derechos humanos, la identidad y las distintas problemáticas que atraviesan a los jóvenes.

En este sentido, desde hace más de veinte años el programa convoca a escuelas y organizaciones sociales, políticas y culturales de la provincia de Buenos Aires a elaborar un proyecto de investigación acerca de las memorias del pasado reciente o la vulneración de los derechos humanos en democracia, desde una mirada local.

“Es una alegría comprobar no solo el nivel de participación y entusiasmo que tiene el programa, sino también el acompañamiento y el compromiso por parte del Municipio y la Universidad. Son 25 años de un programa que no para de crecer. Los invito a pensar temas que no son fáciles, pero que crean la posibilidad de cambiar esta democracia. Detrás de cada derecho hay un montón de luchas que debemos celebrar y rescatar para alcanzar nuevas conquistas”, expresó por su parte Emiliano Civale, Subdirector del Programa.

Además de las actividades orientadas a los jóvenes que participan del programa, también hubo una instancia de intercambio entre adultos y coordinadores con el propósito de profundizar el acompañamiento de los distintos proyectos.

También acompañaron la actividad la Subsecretaria de Integración Comunitaria Urbana del Municipio, Carolina Francia, el Director de Juventudes, Alfredo Terán, el Consejero Escolar Marcos Andrada, la Secretaria de Extensión e Integración con la Comunidad de la UNLu, Florencia Cendali, la docente y representante de la Comisión Institucional para la Preservación de la Memoria de la UNLu, Laura Gabucci, y miembros de la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Luján.

Publicado el jueves 16 de julio de 2026