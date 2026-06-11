Realizaron un conversatorio sobre gestión estatal contra la violencia de género

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La Municipalidad informó que, en el marco de las actividades planificadas por la conmemoración de “Ni una Menos”, el Municipio y la Universidad Nacional de Luján realizaron un conversatorio sobre los desafíos y avances en la gestión estatal contra la violencia de género.

En este sentido, los equipos técnicos de la Dirección de Géneros y Diversidad del Municipio de Luján explicaron de qué manera llevan adelante el abordaje de casos de violencia de género en el distrito, destacando la existencia de equipos descentralizados de atención en áreas críticas, así como equipos de guardia durante las 24 horas.

Asimismo, refirieron cómo se trabaja de manera articulada con distintas áreas municipales y organismos descentralizados como la Fiscalía, el Juzgado de Paz y la Comisaría de la Mujer, así como con organizaciones sociales y referentas comunitarias.

También se abordaron las acciones vinculadas a la promoción de derechos y prevención de las violencias. En este sentido, se destacaron las capacitaciones a agentes estatales a partir de la adhesión a la Ley Micaela y las charlas con perspectiva de género para choferes de transporte público.

Por otra parte, se analizaron los abordajes orientados a hombres implicados en casos judiciales por violencia de género, en el marco del programa Nuevas Masculinidades (NUMA), que comprende tanto entrevistas individuales como trabajos grupales.

El cierre artístico estuvo a cargo de Vanesa González, coordinadora del Taller de Canto Colectivo del Municipio.

El conversatorio contó con la participación activa de integrantes de la Maestría y Especialización en Estudios de las Mujeres y de Género, así como del Área de Estudios de la Mujer dependiente del Departamento de Ciencias Sociales de la casa de altos estudios.

También acompañaron la actividad el Vicerrector de la UNLu, Miguel Ángel Nuñez, la Directora de Géneros y Diversidad, Cecilia Gallo, y la Directora de la Maestría y Especialización en Estudios de las Mujeres y de Género de la UNLu, Cecilia Laguna.

Publicado el jueves 11 de junio de 2026