Realizaron trabajos de refacción en distintas escuelas del distrito

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Con el objetivo de garantizar a niñas y niños espacios de aprendizaje más seguros, cómodos y funcionales, el Municipio de Luján informó que llevó adelante trabajos de refacción y mejora en distintos establecimientos educativos del distrito.

Las intervenciones ya fueron ejecutadas en la Escuela Primaria N° 7 del barrio El Quinto y en el Jardín de Infantes N° 901 del centro de la ciudad, mientras que actualmente continúan las obras en la Escuela Primaria N° 2.

Por un lado, en la Escuela Primaria N°7 “Juan Bautista Alberdi”, se llevó adelante la refacción integral del sector de cocina/comedor, con el objetivo de optimizar su funcionamiento y mejorar sus condiciones. En ese sentido, se ejecutaron trabajos de pintura general y albañilería, reparaciones de cubiertas, y se instaló un cielorraso de PVC. Además, se instalaron mesadas de trabajo y demás mobiliario fijo hecho a medida, y se adecuaron las instalaciones sanitarias y eléctricas.

En el caso del Jardín de Infantes N°901 “Merceditas de San Martín”, también se ejecutó la refacción integral del sector de cocina, orientada a mejorar las condiciones de uso, optimizar la distribución de los espacios y adecuar las instalaciones a los requerimientos actuales del establecimiento. Las tareas realizadas incluyen demoliciones, retiro de elementos existentes y acondicionamiento inicial del espacio. También, trabajos de pintura general y albañilería como la colocación de revestimientos en muros para mejorar la higiene y el mantenimiento del sector, la instalación de cielorraso de PVC, provisión e instalación de mesadas y mobiliario fijo hecho a medida, y la renovación y adecuación de instalaciones sanitarias, eléctricas y de gas, conforme a las necesidades funcionales del establecimiento.

También se realizan refacciones en Escuela Primaria N° 2, que comprenden fachadas, aberturas y cielorrasos, además de la pintura de diversas zonas del establecimiento tales como aulas, rejas, puertas y portones.

Las tareas de refacción en instituciones educativas del distrito son financiadas con recursos del Fondo Educativo Provincial y coordinadas por la Secretaría de Obras e Infraestructura.

Publicado el domingo 28 de junio de 2026