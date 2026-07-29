Realizaron tareas de señalización y demarcación vial
En diversos puntos del distrito.
Publicado el miércoles 29 de julio de 2026
Con el propósito de ordenar el tránsito en el distrito y fortalecer la seguridad de la comunidad, el Municipio de Luján desarrolló nuevos trabajos de señalización y demarcación vial en barrios y localidades.
En las últimos días, se realizaron las siguientes tareas:
- Demarcación de sendas y lomos en Pueblo Nuevo.
- Pintura de ochavas en barrio Zapiola y Plaza Colón.
- Pintura en rotonda Ana de Matos y Los Trabajadores.
- Ochavas barrio Loreto, La Capilla, Pascual Simone.
- Pintura en el Puente Jáuregui.
- Reparación de refugios y paradas seguras.
- Instalación de un reductor de velocidad en el ingreso al colegio New Zealand.
- Pintura de flechas sobre la Avenida Carlos Pellegrini
Asimismo, en Open Door se realizaron trabajos de demarcación central, pintura de sendas, instalación de dos reductores con sus respectivos carteles, delineadores y tachas solares.
Publicado el miércoles 29 de julio de 2026