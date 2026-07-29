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Realizaron tareas de señalización y demarcación vial

En diversos puntos del distrito.



Publicado el miércoles 29 de julio de 2026

Con el propósito de ordenar el tránsito en el distrito y fortalecer la seguridad de la comunidad, el Municipio de Luján desarrolló nuevos trabajos de señalización y demarcación vial en barrios y localidades. 

En las últimos días, se realizaron las siguientes tareas: 

  • Demarcación de sendas y lomos en Pueblo Nuevo.
  • Pintura de ochavas en barrio Zapiola y Plaza Colón.
  • Pintura en rotonda Ana de Matos y Los Trabajadores.
  • Ochavas barrio Loreto, La Capilla, Pascual Simone.
  • Pintura en el Puente Jáuregui.
  • Reparación de refugios y paradas seguras.
  • Instalación de un reductor de velocidad en el ingreso al colegio New Zealand.
  • Pintura de flechas sobre la Avenida Carlos Pellegrini 

Asimismo, en Open Door se realizaron trabajos de demarcación central, pintura de sendas, instalación de dos reductores con sus respectivos carteles, delineadores y tachas solares.

Publicado el miércoles 29 de julio de 2026

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