Realizaron tareas de remodelación en la Escuela Primaria N° 2 del barrio Lanusse

Educacion

Renovaciones.



Publicado el miércoles 4 de marzo de 2026

Desde el Municipio de Luján informaron que, con el objetivo de brindarles a las niñas, niños y jóvenes espacios de aprendizaje seguros y funcionales, ejecutaron trabajos de remodelación en la Escuela Primaria N° 2 del barrio Lanusse.

Ubicada en Constitución y Entre Ríos, se desarrolló la renovación integral de los baños para asegurar su correcto funcionamiento y condiciones de uso. Las tareas incluyeron la extracción del cielorraso existente, colocación de un nuevo cielorraso antihumedad, reparación de grietas y limpieza de artefactos como inodoros, mesada, bachas y griferías.

Además, se reemplazaron las ventanas existentes por nuevas de aluminio, se reparó la cubierta y los azulejos, se realizó el cambio de espejos, y se pintaron las paredes con pintura antihumedad.

Las tareas de refacción en instituciones educativas del distrito son financiadas con recursos del Fondo Educativo Provincial y coordinadas por la Secretaría de Obras e Infraestructura.

