Realizaron tareas de Mejoramiento Vial en Jáuregui y el Loreto

Publicado el sábado 24 de enero de 2026

Para optimizar la circulación y fortalecer la seguridad.

Con el objetivo de optimizar la circulación y fortalecer la seguridad de los vecinos y vecinas, el Municipio de Luján informó que ejecutó trabajos de Mejoramiento Vial en la localidad de Jáuregui y el barrio Loreto. La intervención contempla aproximadamente 2000 metros lineales.

Las tareas desarrolladas integraron la limpieza de cunetas, entoscado y abovedado de calzada con aporte de escalla de cerámica como capa de rodamiento en las siguientes cuadras:

Rodríguez (tras la vía de Jáuregui, 300 metros)

R. Indarte (barrio Loreto, 400 metros)

Moldes (barrio Loreto, 100 metros)

Mansilla (barrio Loreto, 200 metros)

Calle de ingreso a la tosquera (1000 metros)

Cabe destacar que los trabajos realizados responden a una demanda de los vecinos, quienes habían presentado reclamos sobre el estado de las calles.

Se enmarcan dentro del proyecto de mejoramiento vial que se ejecuta con recursos propios del Municipio, fortaleciendo el compromiso con la comunidad hacia un crecimiento sostenible de las localidades.

