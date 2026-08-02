Realizaron otra jornada multiagencial «Mi barrio, mi comunidad» en Luján, Open Door y Olivera

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La Municipalidad informó que la Dirección de Prevención y Organización Comunitaria de la Secretaría de Protección Ciudadana del Municipio de Luján, realizó esta semana una nueva edición del programa «Mi barrio, mi comunidad», en el marco del trabajo territorial constante que se lleva adelante en barrios y localidades.

Esta iniciativa, que también se enmarca dentro del plan Luján Alerta 24, es fruto de la labor conjunta con distintos organismos del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para brindar asistencia integral y acercar servicios esenciales a la comunidad.

Durante las jornadas se desplegaron operativos del Registro Provincial de las Personas junto con asesoramiento jurídico a cargo de la Defensoría del Pueblo y del área de Comunidad Migrante. Asimismo, los vecinos pudieron acceder a un punto de información e inscripción destinado al Programa Licencia Joven.

Los operativos funcionaron en diferentes puntos del partido: el lunes, la atención se brindó en el CAPS Brigadier Gral. Juan Manuel de Rosas de Open Door, mientras que el martes las actividades continuaron en el CAPS Padre Varela de ese mismo barrio, y finalizaron el miércoles en Olivera, en las instalaciones del Centro de Formación 403.

Entre las gestiones documentarias disponibles, los vecinos y vecinas pudieron tramitar el DNI, solicitar partidas, gestionar certificados de domicilio y de extravío, tramitar el Certificado de Pre Identificación (CPI), realizar el empadronamiento de personas extranjeras e iniciar el trámite de cambio de género.

Estas acciones consolidan la presencia del Municipio garantizando el acceso directo y gratuito a trámites fundamentales.

Publicado el domingo 2 de agosto de 2026