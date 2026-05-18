Realizaron nuevas tareas de señalización y demarcación Vial

Publicado el lunes 18 de mayo de 2026

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Con el fin de ordenar el tránsito en el distrito y fortalecer la seguridad de la comunidad, el Municipio de Luján informó que desarrolló nuevos trabajos de señalización y demarcación vial.

En los últimos días, se realizaron las siguientes tareas:

Instalación de reductores de velocidad en Colón y Lavalle, Alem y Mitre, 25 de Mayo y Colón.

Demarcación de cordones en barrios Zapiola, El Quinto, El Mirador, Parque Esperanza, Lanusse y El Trébol, y en las calles Lavalle, 25 de Mayo y la Avenida España.

Demarcación de senda peatonal en el Jardín de Infantes N° 920 del barrio El Trébol.

Demarcación central y de reductores frente a la Escuela N° 8 Yapeyú, y pintura del refugio.

Recambio de carteles en la Escuela N°6 de Carlos Keen y entrega de materiales de señalización para el ordenamiento en el ingreso y egreso a la institución.

Realización de plateas para refugios en Ruta N° 5, barrio Lezica y Torrezuri y Juan XXIII.

Instalación de un semáforo en Constitución y Gamboa.

Colocación de 10 reductores de asfalto en los barrios Lannusse, El Trébol y San Bernardo.

Colocación de carteles nomencladores en 15 intersecciones del barrio Parque Lasa.

El Plan de Señalización y Demarcación Vial es un proyecto que se ejecuta de manera ininterrumpida desde el año 2019. Tiene como objetivo optimizar el tránsito y favorecer la accesibilidad en el partido de Luján.

Publicado el lunes 18 de mayo de 2026