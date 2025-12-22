Realizaron la muestra anual de actividades en el Polideportivo Municipal

Publicado el lunes 22 de diciembre de 2025

La Municipalidad informó que, con una gran participación, el Municipio de Luján y el Centro de Educación Física N° 27 llevaron adelante este miércoles la muestra anual de actividades deportivas en las instalaciones del Polideportivo Municipal.

Se trata de un conjunto de actividades de carácter libre y gratuito, para todas las edades, que se llevaron adelante durante todo el año de forma descentralizada en barrios y localidades, con el objetivo de garantizar el acceso al deporte, promover el cuidado de la salud, el desarrollo deportivo y la integración comunitaria.

En este sentido, durante la jornada se realizaron muestras de Handball, Vóley, Básquet, Bádminton, Tenis, Newcom, Boxeo, Taekwondo, Hockey, Atletismo, BMX, Rollers, Skate, Pool, Fútbol, Running, Natación, Yoga, Tela, Gimnasia Deportiva, Funcional y Stretching, entre otras disciplinas.

La muestra también incluyó propuestas inclusivas como Actividad Física Adaptada, Boccia y Fútbol para Personas con Discapacidad, reafirmando el compromiso del Municipio con una práctica deportiva accesible e inclusiva.

Acompañaron las actividades el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror, el Director de Deportes, Gustavo Santillán, la Directora del CEF N° 27, Stella Castelli Tenzi, y el Inspector Germán Carpegna, y la Directora Legal del Instituto Mignone, Vanina Pascualin.

