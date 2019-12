Realizaron la fiesta de fin de año de los abuelos de la Tercera edad

Con la presencia del Intendente Municipal Oscar Luciani y el Concejal e Intendente electo Leonardo Boto, ayer por la noche se realizó en las instalaciones del Centro Mutual Jubilados y Pensionados de Luján (CEMJUPEL) la fiesta de despedida de año organizada por la Subdirección de Tercera Edad, a cargo del Prof. Adrián Caporale.

Pasadas las 21 hs. el Subdirector, dio la bienvenida a los presentes, enumerando todo lo realizado durante el año: cursos, más de 22 talleres, excursiones, competencias compartidas etc.

Luego, la banda de los Bomberos Voluntarios interpretó varios temas musicales y el Himno Nacional Argentino.

Por su parte, el Jefe Comunal brindó unas emotivas palabras hacia los abuelos y aprovechó para despedirse de ellos no sin antes decirles “que desde el lugar que me toque estar, voy a seguir trabajando con ustedes y para ustedes. No tengo dudas que el próximo Intendente Leonardo Boto que está aquí a mi lado, va a continuar con las obras previstas y los va a acompañar en todo”, expresó

Luego, el Concejal Boto (Intendente electo) hizo uso de la palabra y confirmó que el Profesor Adrián Caporale, continuará desempeñándose como Subdirector de la Tercera Edad durante su mandato.

Acto seguido, todo el equipo que trabaja en “La Casita” de la Tercera edad, le entregaron un presente a Caporale, en agradecimiento de todos estos años de trabajo y cariños para con ellos.

La noche continúo con mucho baile de la mano del dúo “La Sonora Viajera”, quienes interpretaron varios temas musicales.

La Subdirección de Tercera Edad promueve los derechos de adultos mayores poniendo énfasis en el aprendizaje permanente, la socialización, la inclusión y la recreación. En este sentido, propone ámbitos de encuentro, aprendizaje, reflexión, recreación y de actividad física contribuyendo así a mejorar su calidad de vida.

Publicado el jueves 5 de diciembre de 2019