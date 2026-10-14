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Realizaron el 3er Encuentro Regional por los Derechos de Niños y Adolescentes

Actividad

La UNLu y el Municipio.



Publicado el martes 13 de octubre de 2026

La Municipalidad informó que, con gran convocatoria de público y la presencia de destacados profesionales, este jueves y viernes se realizó el Tercer Encuentro Regional por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, organizado por el Municipio de Luján y la Universidad Nacional de Luján.

La apertura tuvo lugar en el Auditorio de la casa de altos estudios y estuvo a cargo del Secretario de Desarrollo Humano del Municipio, César Siror, la Directora de Niñez y Adolescencia, Bárbara Corral, el Vicerrector de la UNLu, Miguel Nuñez, y el Decano del Departamento de Ciencias Sociales, Gabriel Larretape.

En este sentido, coincidieron y destacaron la importancia de dar continuidad a este tipo de encuentros que contribuyen a intercambiar saberes, experiencias y construir respuestas colectivas a las diversas problemáticas y desafíos que atraviesan a niños y adolescentes.

Con el título “Presencias que transforman: Generaciones, redes y participación de las niñeces y adolescencias”, la Mesa Central del jueves contó con las exposiciones de Fabiana Carlis, Bárbara Corral y la reconocida psicóloga y especialista en salud mental, Alicia Stolkiner.

Durante el resto de la jornada se desarrollaron mesas de diálogos sobre diversos temas de interés, entre ellos “Adolescencias, virtualidad y consumos problemáticos”, “Salud Mental en comunidad y en diálogo intergeneracional” e “Implicancias de la Reforma Penal Juvenil”, esta última con la presencia del Juez de Garantías del Joven, Marcelo Giacoia. También hubo espacios destinados a adolescentes donde se debatió sobre Salud Mental y Educación Sexual Integrada.

En tanto, bajo el título “El cuerpo en juego: devenires en las infancias y adolescencias”, la Mesa Central del viernes tuvo como protagonista saliente al psicólogo y psicomotricista Esteban Levin, quien presentó su libro “Cuerpos y saberes en movimiento”.

La jornada se completó con la mesa de diálogo “Las infancias que transcurren en el sistema de protección integral” y un foro de intercambio sobre “Experiencias de trabajo con niños, niñas y adolescentes; avances y desafíos”, con la participación de referentes de las áreas de Niñez y Adolescencia de General Rodríguez, Escobar y Mercedes. Asimismo, los adolescentes fueron protagonistas en las charlas “La mente en juego” y el “Taller de Masculinidades”.

Por último, el viernes al mediodía se realizó la Mesa de Cierre con la participación de integrantes del Consejo Local de Niñez y Adolescencia, quienes dialogaron con la Inspectora Jefa Distrital de la Región Educativa 10, Gabriela Valverde, bajo la consigna “Presencias que transforman las aulas: disputar el sentido de la educación desde la participación y la corresponsabilidad”.

Con un balance positivo, el Tercer Encuentro Regional por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes reunió a jóvenes, estudiantes, graduados, profesionales y trabajadores de distintas instituciones del sector.

Publicado el martes 13 de octubre de 2026

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