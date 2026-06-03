Realizarán una nueva Peña de las Comadres, en el marco del Ni Una Menos

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La Municipalidad informó que, a once años de la primera marcha bajo la consigna Ni Una Menos, se realizará una nueva Peña de las Comadres, que se llevará a cabo el sábado 6 a las 19 horas en el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos (P.º Calelián 1135), con entrada libre y gratuita.

La Peña es abierta a todo público y, en esta oportunidad, contará con la participación de Ronda Coplera y Delia Velis, coplera de Salta, que compartirán el canto colectivo con caja con coplas temáticas construidas en el taller de Canto Colectivo.

A la grilla se suman Gretel Toloza, Duo Reverdecer, Silvana Delgado y Banda. Además, habrá una instancia de canto colectivo denominado “Todas las voces todas”, donde se compartirán letras a las personas presentes para cantar una versión adaptada para la ocasión de “La jardinera”, de Violeta Parra.

También participarán el Taller Municipal de Danzas Contemporáneas, a cargo de Sol Rey y el grupo “Desveladas” de Expresión Corporal Danza, a cargo de Paola Quiroga.

“Con esta edición especial en el marco del 3 de junio es que Peña de las Comadres se suma a la consigna, y desde la cultura, el arte, la música y la danza, busca generar espacios de intercambio, reflexión y sensibilización, para construir colectivamente nuevos mundos libres de violencia”, expresó Vanesa González, coordinadora del taller Canto Colectivo.

Durante todo el evento, el colectivo artístico “Casi un bondi” realizará pegatinas y estampas a la gorra, por lo que se invita a los asistentes a llevar una remera lisa de color claro para ser estampada con diseños alusivos a la fecha. Además, habrá servicio de cantina.

Cabe destacar que la actividad es con cupos limitados, por lo que se debe reservar lugar a través del Whatsapp 02323-274761.

La Peña de Comadres tiene sus raíces en el carnaval andino y consiste en un ritual que celebra la amistad y el vínculo de madrinazgo. El encuentro tradicional se celebra el jueves previo al Carnaval, en el que las mujeres se reúnen en casas, plazas o peñas.

Publicado el miércoles 3 de junio de 2026