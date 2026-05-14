Realizarán una nueva jornada del programa Joaquiarte

Publicado el jueves 14 de mayo de 2026

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La Municipalidad de Luján informó que el evento que combina arte, gastronomía y shows en vivo para disfrutar en familia tiene una nueva fecha confirmada. El próximo domingo 17 de mayo, a partir de las 15 horas, se llevará a cabo una nueva edición del Programa Joaquiarte.

La propuesta se realizará en el Anfiteatro de Joaquín, ubicado en Dr. Muñiz y Las Sophoras en Pueblo Nuevo. Contará con un paseo de artesanos, donde los emprendedores locales exhibirán sus creaciones para la venta, y un sector de food trucks con gran variedad de ofertas gastronómicas.

El Programa RecreArte se encargará de coordinar las actividades lúdicas, recreativas, deportivas y la animación. En esta oportunidad, se podrá disfrutar de la obra infantil “Feroz, el lobo”, mientras que el cierre musical estará a cargo de “No me la Contee”.

Publicado el jueves 14 de mayo de 2026