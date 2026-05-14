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Realizarán una nueva jornada del programa Joaquiarte

Eventos

En Pueblo Nuevo.



Publicado el jueves 14 de mayo de 2026

La Municipalidad de Luján informó que el evento que combina arte, gastronomía y shows en vivo para disfrutar en familia tiene una nueva fecha confirmada. El próximo domingo 17 de mayo, a partir de las 15 horas, se llevará a cabo una nueva edición del Programa Joaquiarte.

La propuesta se realizará en el Anfiteatro de Joaquín, ubicado en Dr. Muñiz y Las Sophoras en Pueblo Nuevo. Contará con un paseo de artesanos, donde los emprendedores locales exhibirán sus creaciones para la venta, y un sector de food trucks con gran variedad de ofertas gastronómicas.

El Programa RecreArte se encargará de coordinar las actividades lúdicas, recreativas, deportivas y la animación. En esta oportunidad, se podrá disfrutar de la obra infantil “Feroz, el lobo”, mientras que el cierre musical estará a cargo de “No me la Contee”.

Publicado el jueves 14 de mayo de 2026

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