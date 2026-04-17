Realizarán una jornada de “Talleres y Cultura a la plaza” en el barrio Juan XXIII

Publicado el viernes 17 de abril de 2026

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El Municipio de Luján informó que convoca a los vecinos y vecinas a participar de “Talleres y Cultura a la plaza”, un evento recreativo dirigido a toda la familia que se llevará a cabo el sábado 18 de abril de 15:30 a 17:30 horas en la plaza del barrio Juan XXIII (Repetto entre Zapiola y Andrade).

“La cultura se pone en movimiento y sale al encuentro de la comunidad. Con talleres abiertos, actividades gratuitas y propuestas para todas las edades, la plaza vuelve a ser ese lugar donde aprender, compartir y construir vínculos. Los esperamos para vivir juntos una jornada donde el barrio se encuentra, participa y hace de la cultura algo verdaderamente colectivo”, expresó Julieta Umezawa, Coordinadora de los Talleres Culturales.

Durante la tarde, habrá stands participativos y clases abiertas de Artes Plásticas, a cargo de Juan Peralta; Folklore, a cargo de Griselda Duberto y Rita Roldán; Salsa y Bachata, a cargo de Silvina Rienzi; y Arte Comunitario a cargo de María José Mercadal.

“Talleres y Cultura a la Plaza” es una política pública que busca acercar la oferta cultural a través de Talleres Culturales fomentando el encuentro en las plazas, que son el corazón de cada barrio.

Cabe destacar que el evento se suspende en caso de lluvia.

Publicado el viernes 17 de abril de 2026