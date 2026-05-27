Realizarán una jornada de atención descentralizada en el barrio Ameghino

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján informó que llevará adelante una jornada de atención descentralizada en el barrio Ameghino, con el objetivo de acercar a los vecinos y vecinas los servicios de la Dirección de Discapacidad.

En este sentido, el próximo miércoles 27, de 9 a 12 horas, se instalará un Punto de Orientación en Discapacidad en el Centro de Atención Primaria de la Salud (José Ingenieros al 2500).

Quienes se acerquen podrán realizar consultas sobre los requisitos para obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y del Pase Libre Multimodal, entre otros beneficios.

“Sabemos que el actual contexto económico dificulta la capacidad de trasladarse de muchos vecinos y eso nos obliga a redoblar esfuerzos para profundizar el mandato del Intendente de estar siempre cerca de la gente. El Punto de Orientación es una respuesta a este desafío que llevamos adelante en articulación con la Secretaría de Salud. Invitamos a la comunidad del barrio Ameghino a que se acerque para resolver dudas o realizar consultas”, señaló el Director de Discapacidad, Ricardo La Vega.

El Punto de Orientación en Discapacidad es una iniciativa de la Dirección de Discapacidad dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano.

Publicado el miércoles 27 de mayo de 2026