Realizarán una jornada de adopción responsable abierta a toda la comunidad

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El Centro de Zoonosis de la Municipalidad de Luján realizará una Jornada de Adopción Responsable el viernes 18 de septiembre, de 10 a 17 horas, con el objetivo de acercar a la comunidad a los animales que esperan un hogar y promover el compromiso con su cuidado y bienestar. La actividad se desarrollará en la plaza ubicada junto al Centro de Zoonosis (J. M. Pérez 588).

La jornada estará abierta tanto a los animales alojados en Zoonosis como a aquellos que se encuentren bajo el cuidado de organizaciones protectoras, centros de alojamiento de animales, o vecinos, vecinas o personas que los hayan recibido en tránsito y que, por distintas circunstancias, necesiten encontrarles un nuevo hogar.

La adopción estará sujeta al procedimiento y los requisitos establecidos por el Centro de Zoonosis, que contemplan el compromiso de brindar al animal los cuidados necesarios y garantizar su bienestar durante toda su vida.

La propuesta busca también fortalecer el vínculo entre el Municipio y las organizaciones proteccionistas, voluntarios y comunidad, a través de un espacio de encuentro y concientización sobre la tenencia responsable y prevención del abandono y el maltrato animal.

Cabe destacar que durante el día funcionará un puesto de vacunación antirrábica de Zoonosis, y además se podrán solicitar turnos para castración.

De esta forma, desde el Municipio se continúan fortaleciendo las políticas de protección y cuidado responsable de los animales, para construir una comunidad cada vez más comprometida con el bienestar animal.

Publicado el lunes 14 de septiembre de 2026