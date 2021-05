Realizarán una colecta de donaciones para un comedor del Lanusse

Se está llevando a cabo colecta de donaciones para el comedor del barrio Lanusse, organizada por el Grupo Scout número 10. Y Luján en Línea dialogó al respecto con Valentín Morello, integrante de la tropa Rider.

«Debido a la situación actual, pensamos que sería un buen acto de la comunidad conseguir donaciones: tanto material educativo, alimentos no perecederos, ropa o juguetes, para poder ayudar a la gente del comedor. Algo que pensamos es que, normalmente cuando uno va a la escuela te piden libros y después te sobran y quedan guardados ahí, entonces una de las cosas que pueden donar también es eso, o ropa que ya no les quede más y juguetes que no usen», expresó.

Y agregó, «Cada uno de nosotros ya tenía para donar y a partir de este sábado empezamos con la campaña de recolecta. Todo lo recolectado lo vamos a ir guardando en nuestra sede scout y lo llevaremos en un mismo día. Siempre con protocolo aprobado y distanciamiento social».

«El Grupo Scout n°10 Funciona en la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, en Rawson 1354. Para contactarse con nosotros pueden seguirnos en Facebook (Grupo Scout nº10 Sagrado Corazón de Jesús) e Instagram (@gruposcoutn.10). Otra alternativa es acercarse los días sábados, de 9 a 18 horas, allí estaremos hasta el 3 de junio», finalizó Valentín Morello, integrante de la tropa Rider del Grupo Scout n°10, en diálogo con Luján en Línea.

Publicado el sábado 22 de mayo de 2021