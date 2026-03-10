Realizarán una charla sobre Luján durante la última dictadura cívico militar

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de la charla-conversatorio “Luján antes y durante la última dictadura cívico-militar. Una historia a través de imágenes y palabras”, una propuesta que busca reflexionar sobre el pasado reciente de la ciudad a partir de testimonios, fotografías y documentos de la época.

La actividad se realizará el jueves 12 de marzo a las 19 horas en el Salón Cultural del Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo y es organizada por la Comisión Historia Reciente de la Junta Municipal de Estudios Históricos.

El encuentro estará a cargo de Analía Gómez, Flavia Porto, Juan Franco Ingiullo, Carolina Vogel y Luciano Dawidiuk, y contará con la participación especial del invitado Nicolás Grande.

La propuesta invita a recorrer la historia de Luján en los años previos y durante la última dictadura cívico-militar, a través de una selección de imágenes y archivos históricos acompañados por el análisis y la contextualización de los hechos ocurridos en la ciudad y sus localidades.

Durante la charla se abordarán distintas temáticas vinculadas a ese período histórico, entre ellas: la cultura como forma de militancia, la organización del movimiento estudiantil, la formación de la Juventud Peronista y de otras juventudes políticas, las elecciones del 11 de marzo de 1973, el inicio de la represión en Luján en 1975, la presencia de las Madres de Plaza de Mayo en la ciudad, las desapariciones durante la dictadura, el impacto de la política económica del régimen en la comunidad local, el cierre de la Universidad Nacional de Luján, la Guerra de Malvinas y los orígenes del movimiento de Derechos Humanos en Luján.

Con esta iniciativa se busca promover la reflexión colectiva y el conocimiento de la historia reciente, reafirmando el compromiso con la construcción de la memoria y la defensa de los derechos humanos. La actividad es abierta a toda la comunidad.

Publicado el martes 10 de marzo de 2026