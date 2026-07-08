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Realizarán una charla para mayores de 25 años que quieran ingresar a la Universidad sin secundario

Educación.



Publicado el miércoles 8 de julio de 2026

El jueves 16 de julio, a las 19 horas de modo presencial en la UNLu y virtual por Zoom, se realizará una charla informativa para personas mayores de 25 años que quieran ingresar a la universidad sin haber finalizado sus estudios secundarios.

Quienes participen van a conocer cómo es el ingreso, evaluación y acompañamiento que tendrán, y también van a conocer las carreras que pueden estudiar en la UNLu, las becas disponibles, los servicios que brinda la universidad y qué documentación necesitan presentar.

    La inscripción a la charla se realiza mediante formulario en línea.

    Hasta el 31 de agosto está abierta la inscripción para ingresar a la UNLu a través de la modalidad para mayores de 25 años sin secundario completo, en el marco de lo que establece la Ley de Educación Superior (N.º 24.521).

    Esta propuesta permite que personas sin título secundario accedan a estudios universitarios, demostrando sus saberes y capacidades a través de dos evaluaciones, una en comprensión lectora y otra en resolución de problemas.

    La inscripción se realiza en todas las Sedes. Más información en la página web de la UNLu.

    Fuente Noticias UNLu.

    Publicado el miércoles 8 de julio de 2026

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