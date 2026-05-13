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Realizarán un operativo consular para ciudadanos uruguayos

Migrantes

El martes 19 de mayo.



Publicado el miércoles 13 de mayo de 2026

La Municipalidad informó que la Oficina de Atención al Migrante y el Consulado General de Uruguay en Buenos Aires llevarán adelante un operativo territorial para facilitar trámites a los ciudadanos orientales que residen en Luján y alrededores.

La jornada tendrá lugar el próximo martes 19 de mayo, de 11 a 15 horas, en las instalaciones de la Sociedad Italiana de Luján (San Martín 548).

Allí, personal del Consulado General de Uruguay en Buenos Aires realizará los siguientes trámites: Fe de Vida, Usuario de BPS, Cédula de Identidad, Antecedentes penales uruguayos, Certificado de libreta de conducir, Partidas del Registro Civil, Asesoramiento general, Certificado de nacionalidad y Cédula.

Es importante aclarar que todas las gestiones se realizarán únicamente con inscripción previa obligatoria al correo: migrantes@lujan.gob.ar. Los cupos son limitados. Por dudas o consultas, también está disponible el teléfono 2323 467106.

La Oficina de Atención al Migrante acompaña a la población migrante residente en Luján, promoviendo su inclusión en nuestra comunidad y facilitando la realización de diversos trámites.

En este sentido, atiende en su sede central Ituzaingó 393, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, así como en las sedes descentralizadas de Open Door (Centro Comunitario), los miércoles de 9 a 13 horas, y Olivera (Delegación Municipal), los viernes de 9 a 13 horas.

Publicado el miércoles 13 de mayo de 2026

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