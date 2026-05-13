Realizarán un operativo consular para ciudadanos uruguayos

Publicado el miércoles 13 de mayo de 2026

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La Municipalidad informó que la Oficina de Atención al Migrante y el Consulado General de Uruguay en Buenos Aires llevarán adelante un operativo territorial para facilitar trámites a los ciudadanos orientales que residen en Luján y alrededores.

La jornada tendrá lugar el próximo martes 19 de mayo, de 11 a 15 horas, en las instalaciones de la Sociedad Italiana de Luján (San Martín 548).

Allí, personal del Consulado General de Uruguay en Buenos Aires realizará los siguientes trámites: Fe de Vida, Usuario de BPS, Cédula de Identidad, Antecedentes penales uruguayos, Certificado de libreta de conducir, Partidas del Registro Civil, Asesoramiento general, Certificado de nacionalidad y Cédula.

Es importante aclarar que todas las gestiones se realizarán únicamente con inscripción previa obligatoria al correo: migrantes@lujan.gob.ar. Los cupos son limitados. Por dudas o consultas, también está disponible el teléfono 2323 467106.

La Oficina de Atención al Migrante acompaña a la población migrante residente en Luján, promoviendo su inclusión en nuestra comunidad y facilitando la realización de diversos trámites.

En este sentido, atiende en su sede central Ituzaingó 393, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, así como en las sedes descentralizadas de Open Door (Centro Comunitario), los miércoles de 9 a 13 horas, y Olivera (Delegación Municipal), los viernes de 9 a 13 horas.

Publicado el miércoles 13 de mayo de 2026