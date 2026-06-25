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Realizarán un nuevo Taller sobre Ansiedad y Estrés

Encuentro

“Pensamientos y preocupación”.



Publicado el jueves 25 de junio de 2026

Con el objetivo de brindar herramientas para comprender y abordar situaciones vinculadas a la ansiedad, el Municipio de Luján informó a la comunidad que se llevará a cabo un nuevo encuentro sobre Ansiedad y Estrés, titulado “Pensamientos y preocupación”.

La iniciativa tendrá lugar el día lunes 6 de julio, de 9.30 a 11 horas, en el Centro de Atención Primaria de la Salud Santa María (Tropero Moreira 1021, de la localidad de Pueblo Nuevo) y está dirigida a mayores de 18 años.

Contará con cupos limitados, es gratuita y no requiere inscripción previa. Estará coordinado por las Lic. en Psicología, Carolina Terren y Rocio Casey, la Lic. en Trabajo Social, María Eugenia Arregui, y la Dra. en Clínica Médica María Inés Mulvihill.

El taller sobre Ansiedad y Estrés busca entregar herramientas prácticas de autorregulación emocional y psicoeducación. Su objetivo es que las personas que se presenten, comprendan qué les sucede, identifiquen sus detonantes y adopten técnicas preventivas para mejorar su calidad de vida y autonomía.

Publicado el jueves 25 de junio de 2026

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