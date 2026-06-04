Realizarán un gran intercambio de figuritas en el Polideportivo

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El Municipio de Luján informó que invita a toda la comunidad a participar del gran encuentro de intercambio de figuritas del álbum de la Copa Mundial de Fútbol de 2026, que se realizará el sábado 6 de junio de 14 a 16 horas en el Polideportivo (Avellaneda 1325).

Se invita a personas de todas las edades a compartir una tarde de cambio de figuritas repetidas, en la que además habrá música, sorteos y muchos juegos, en la previa del comienzo del campeonato mundial de fútbol que será el 11 de junio. El partido inaugural será entre la selección de México y Sudáfrica y se llevará a cabo en el emblemático Estadio Azteca de la Ciudad de México.

Por su parte, la Selección Argentina, que integra el Grupo J, debutará oficialmente en la fase de grupos el martes 16 de junio frente a Argelia a las 22 horas en el Estadio Kansas City. El segundo encuentro será el lunes 22 a las 14 horas contra Austria en el Estadio Dallas; mientras que el tercer partido se disputará el sábado 27 de junio a las 23 horas contra Jordania, también en el Estadio Dallas.

Publicado el jueves 4 de junio de 2026