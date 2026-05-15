Realizarán un festejo por el Día del Animal en el Parque San Martín

Publicado el viernes 15 de mayo de 2026

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Con motivo de la reprogramación por condiciones climáticas, el Municipio de Luján informó la nueva fecha de la jornada de celebración por el Día del Animal, que se llevará a cabo el sábado 16 de mayo, de 14 a 18 horas en el Parque San Martín.

Bajo el lema “De la calle al corazón”, para fomentar la adopción, durante la tarde habrá diversas actividades como desfile de perros, maquillaje artístico, exposición de dibujos y videos, testimonios de adoptantes, entre otras.

También estará presente la Feria de la Economía Popular junto a stands de distintas protectoras de animales y uno de zoonosis para aplicar la vacuna antirrábica y dar turnos para castraciones. También habrá charlas a cargo del Círculo de veterinarios y de Bomberos Voluntarios.

El evento será transmitido en vivo por la Radio Pública Luján.

Sobre el Día de Animal:

En Argentina, el Día del Animal se celebra cada 29 de abril. Esta fecha se eligió para conmemorar el fallecimiento del Dr. Ignacio Lucas Albarracín, presidente de la Sociedad Protectora de Animales, quien impulsó la Ley Nacional de Protección Animal.

La jornada busca concientizar sobre el respeto, cuidado y protección de todos los animales, prevenir el maltrato y fomentar la adopción responsable.

Publicado el viernes 15 de mayo de 2026