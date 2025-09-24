Realizarán mejoras viales en 70 cuadras de la localidad de Pueblo Nuevo
Obras
Incluyen la limpieza de cunetas, entoscado y abovedado de calzada
Con el objetivo de brindar una circulación eficaz y segura, el Municipio de Luján informó que continúa con el Plan de Mejoramiento Vial en localidades del distrito. En esta nueva etapa, se mejorarán 70 cuadras de Pueblo Nuevo.
Las tareas a desarrollar incluyen la limpieza de cunetas, entoscado y abovedado de calzada con aporte de piedra partida como capa de rodamiento en las siguientes cuadras:
-
Fray M. Esquiú desde Av. Las Tipas hasta calle Urquiza.
-
Dr. Salk desde Av. Tropero Moreira hasta León XIII.
-
Granaderos a Caballo desde Av. Tropero Moreira hasta calle 26 de Julio.
-
Don Bosco entre Calle Rio Lujan y Av. Las Tipas.
-
Hermanas de la Caridad entre calle 26 de Julio y Av. Las Tipas.
-
Av. Estrada entre Av. Las Tipas y Calle Leon XIII.
-
San Isidro Labrador (calle cortada) entre Av. Tropero Moreira y Av. Las Tipas.
-
M.L. Berón (calle cortada) entre Av. Tropero Moreira y Av. Las Tipas.
-
Los Acers (calle cortada) desde Río Luján hasta fin.
-
56 (calle cortada) entre calle Río Luján y fin.
-
Río Luján entre Calle 56 y Las Sophoras.
-
Río Luján entre Calle Los Acers y Los Tilos.
-
Río Luján entre Av. Estrada y Las Catalpas.
-
Río Luján entre calle Hermanas de la Caridad y San José.
-
Río Luján entre calle Fray M. Esquiu y Don Bosco.
-
26 de Julio entre Calle Belaustegui y Padre Varela.
-
26 de Julio entre calle Hermanas de la Caridad y San José.
-
Padre Ingles entre Av. 8 de Diciembre y Urquiza
-
San Isidro Labrador entre calle Urquiza y Caseros.
-
Urquiza entre calle San Isidro Labrador y Av. J M Estrada.
-
Las Sophoras entre Dr. Muñiz y Av. 8 de Diciembre.
-
Las Araucarias entre 8 de Diciembre y Urquiza.
-
Urquiza entre Los Tilos y Las Sophoras.
-
25 Bis entre Los Tilos y Las Sophoras.
Se trata de un proyecto que se ejecuta con recursos propios del Municipio de Luján, fortaleciendo el compromiso con la comunidad hacia un crecimiento sostenible de la ciudad.
Publicado el miércoles 24 de septiembre de 2025