Realizarán mejoras viales en 70 cuadras de la localidad de Pueblo Nuevo

Con el objetivo de brindar una circulación eficaz y segura, el Municipio de Luján informó que continúa con el Plan de Mejoramiento Vial en localidades del distrito. En esta nueva etapa, se mejorarán 70 cuadras de Pueblo Nuevo.

Las tareas a desarrollar incluyen la limpieza de cunetas, entoscado y abovedado de calzada con aporte de piedra partida como capa de rodamiento en las siguientes cuadras:

Fray M. Esquiú desde Av. Las Tipas hasta calle Urquiza.

Dr. Salk desde Av. Tropero Moreira hasta León XIII.

Granaderos a Caballo desde Av. Tropero Moreira hasta calle 26 de Julio.

Don Bosco entre Calle Rio Lujan y Av. Las Tipas.

Hermanas de la Caridad entre calle 26 de Julio y Av. Las Tipas.

Av. Estrada entre Av. Las Tipas y Calle Leon XIII.

San Isidro Labrador (calle cortada) entre Av. Tropero Moreira y Av. Las Tipas.

M.L. Berón (calle cortada) entre Av. Tropero Moreira y Av. Las Tipas.

Los Acers (calle cortada) desde Río Luján hasta fin.

56 (calle cortada) entre calle Río Luján y fin.

Río Luján entre Calle 56 y Las Sophoras.

Río Luján entre Calle Los Acers y Los Tilos.

Río Luján entre Av. Estrada y Las Catalpas.

Río Luján entre calle Hermanas de la Caridad y San José.

Río Luján entre calle Fray M. Esquiu y Don Bosco.

26 de Julio entre Calle Belaustegui y Padre Varela.

26 de Julio entre calle Hermanas de la Caridad y San José.

Padre Ingles entre Av. 8 de Diciembre y Urquiza

San Isidro Labrador entre calle Urquiza y Caseros.

Urquiza entre calle San Isidro Labrador y Av. J M Estrada.

Las Sophoras entre Dr. Muñiz y Av. 8 de Diciembre.

Las Araucarias entre 8 de Diciembre y Urquiza.

Urquiza entre Los Tilos y Las Sophoras.

25 Bis entre Los Tilos y Las Sophoras.

Se trata de un proyecto que se ejecuta con recursos propios del Municipio de Luján, fortaleciendo el compromiso con la comunidad hacia un crecimiento sostenible de la ciudad.