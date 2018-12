Realizarán la Fiesta del Tango

El próximo viernes 14, el Club de los Abuelos se vestirá de Tango para celebrar su día con la actuación de notables figuras de la música ciudadana.La propuesta está organizada por la Formación Cultural y Solidaria Luján es Tango y la Fundación El Tango es Solidario.La actividad es a beneficio Asociación Educadores Retirados y Jubilados (Filial Luján) y se reciben donaciones para distintas entidades de bien público. Entradas agotadas.En el marco del Día Nacional del Tango que se celebra cada 11 de diciembre, se concretará esta fiesta milonguera el próximo viernes 14, a partir de las 21.En la ocasión, se presentarán 11 cantores del género que asisten gratuitamente, junto a grandes músicos y el locutor Juan Imperial, ofreciendo su arte solidariamente.Las entidades organizadoras cuentan con una trayectoria en este estilo de eventos que desde hace varios años llevan adelante. La Fundación El Tango es Solidario, se inició en 2009 cuando Patricia Guadalupe y Ricardo López emprendieron viaje rumbo al noroeste Argentino, con útiles, ropa, juguetes, todo lo que pudieron reunir y las ganas de ayudar. “A partir de ese momento, cada vez somos más, somos los artistas; cantantes, músicos, bailarines y comunicadores, también contamos con la gente y las empresas; entre todos conformamos El Tango es Solidario”, expresan desde su perfil digital. “Ya somos más de cincuenta artistas, comunicadores, locutores y gente como vos. El Tango es Solidario no tiene filiaciones políticas ni religiosas, solo nos unen las ganas de poder llegar a quienes nos necesiten. Desde el comienzo y al día de hoy, colaboramos con comunidades aborígenes y escuelas de las provincias de Buenos Aires, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Formosa y Misiones en la República Argentina”.Incluso en 2015 realizaron un festival solidario en Trieste, Italia para ayudar a los damnificados por el terremoto de Nepal. “Todo esto se logra a partir de la colaboración obtenida en los shows que se efectúan con la participación totalmente desinteresada de estos prestigiosos artistas y la comunidad que integra este movimiento; por su parte, la gente, los amigos y las empresas siguen donando y participando ininterrumpidamente durante todo el año”.La agrupación local Luján es Tango nace en diciembre de 2013, cuando Verónica Márquez y Fernando San José soñaron y concretaron la 1º Gran Milonga Popular Día Nacional del Tango, llevada a cabo en la Plaza Belgrano a beneficio de CONIN (Corporación para la Nutrición Infantil), dando así nacimiento a la Formación Cultural y Solidaria Luján es Tango.A partir de ese momento, desarrollaron diversas actividades a beneficio de entidades, escuelas y jardines de infantes con el solo fin de aportar lo necesario para sus tareas.A través de los años el crecimiento de Luján es Tango ha trascendido su frontera llegando a ciudades y provincias que los convocaran para la realización de eventos, seminarios, clases, musicalización y toda actividad que fuera beneficiosa para la institución que lo requiriera. “Somos gente como vos. Luján es Tango no tiene filiaciones políticas ni religiosas, solo nos une las ganas de poder llegar a quienes nos necesiten”, expresan desde la formación.LOS ARTISTASLa propuesta reunirá a grandes figuras de la música ciudadana como Carlos Morel, Alberto Medina, Carlos Paiva, Rubén Cané, Mónica Sacchi, Walter Naddeo, Tito Roca, Karina Paiva, Laura Bogado, Patricia Guadalupe y Luis Correa; el destacado guitarrista Claudio Parenti y la locución de Juan Imperial.LAS DONACIONESMás allá del evento, se reciben donaciones. Entre las sugerencias, se señalan pañales, ropa interior para niños y adultos, medias, toallas, chinelas, ojotas, artículos de perfumería, alimentos no perecederos y juguetes. Las donaciones pueden acercarse a la Asociación de Educadores Jubilados y retirados de la Pcia. de Buenos Aires (filial Luján), de lunes a viernes, de 9 a 11.30, Ituzaingó 169. En el Club de los Abuelos, lunes, miércoles y jueves, de 15 a 18; o en El Civismo, de lunes a viernes, de 9 a 13.30 y de 14.30 a 18.El destino de las colaboraciones será el Hospital Nuestra Señora de Luján, el Hogar Granja Padre Varela, comedores comunitarios y becas estudiantiles. Carlos Paiva, Alberto Medina, Luis Correa y Carlos Morel son algunos de los reconocidos artistas de la música ciudadana que se presentarán en la noche del viernes 14.

Publicado el domingo 9 de diciembre de 2018