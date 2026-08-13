Realizarán el Primer Foro Ambiental de Luján

Publicado el jueves 13 de agosto de 2026

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La Municipalidad informó que el próximo 22 de agosto se realizará el Primer Foro Ambiental de Luján, una jornada abierta al intercambio de experiencias y la construcción colectiva de propuestas para avanzar hacia un desarrollo local sostenible. La actividad tendrá lugar de 9 a 13 horas en el Auditorio de la Universidad Nacional de Luján (UNLu).

El encuentro buscará generar un espacio de diálogo entre el Estado, la Universidad, organizaciones, instituciones y actores de la comunidad, a partir de una mirada integral sobre los principales desafíos ambientales del distrito. En ese marco, el cierre del basural será abordado como un punto de inflexión dentro de un proceso más amplio de transformación de las políticas ambientales de Luján.

La jornada estará organizada en tres paneles que abordarán, a grandes rasgos, la relación entre producción, innovación y sustentabilidad; la gestión integral de los residuos sólidos urbanos; y la biodiversidad, el territorio y la cuenca del río Luján. Las distintas experiencias permitirán reflexionar sobre la necesidad de articular ambiente, producción, trabajo, inclusión, educación y planificación territorial.

Las personas interesadas podrán inscribirse completando el formulario en el siguiente enlace: https://forms.gle/wghLgDAfwygmFRLs8

La actividad es coordinada por el Municipio de Luján en conjunto con la Universidad Nacional de Luján.

Publicado el jueves 13 de agosto de 2026