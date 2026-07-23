Realizará una jornada integral de atención gratuita de Salud y Zoonosis para la comunidad hortícola

Publicado el miércoles 22 de julio de 2026

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Para proteger la salud de la comunidad, los animales y el ambiente.

Con el objetivo de continuar protegiendo la salud de la comunidad, los animales y el ambiente, el Municipio de Luján informó que realizará el próximo martes 28 de julio una jornada integral de atención gratuita de Salud y Zoonosis en el predio Ex Ramayon.

La jornada comenzará a las 10 de la mañana y estará destinada a toda la comunidad hortícola (Unión de Trabajadores de la Tierra), que incluye aproximadamente a 50 familias.

Entre los servicios que se brindarán en el área de Salud se encuentran la vacunación pediátrica (correspondiente al calendario nacional), la atención primaria y la realización de controles y promoción de la salud.

En cuanto al área de Zoonosis, se llevará a cabo la aplicación de la vacuna antirrábica para perros y gatos, y su desparasitación, así como también un censo de los animales para futuras jornadas de castración en la comunidad.

El trabajo conjunto entre las áreas de Gestión Agroalimentaria, Salud y Zoonosis busca disminuir los riesgos para las familias y promover el cuidado integral de la comunidad.

Cabe aclarar que la fecha de vacunación antirrábica programada para el martes 28 de julio en el barrio San Juan de Dios, se pasa al miércoles 29, de 10 a 13 horas en María Torres y Rufina Pereyra.

Publicado el miércoles 22 de julio de 2026