Realizan una muestra fotográfica de Nahuel Alonso en la Biblioteca Ameghino

En el marco del 110 aniversario la Biblioteca Popular Ameghino anuncia la muestra fotográfica “Ciudad oculta” de Nahuel Alonso, donde se retrata el conocido barrio ubicado en Villa Lugano y que en 2017 fue exhibido en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti (ExEsma). La presentación se realizó este jueves 23 de marzo a las 19hs en el salón de acto de la biblioteca, y contará con música en vivo a cargo de Leítan Casot.



La muestra estará abierta al público desde el 25 de marzo y se podrá visitar en el horario de la Biblioteca, con previa coordinación.

Sobre la muestra Nahuel nos cuenta, “Durante las tomas del Parque Indoamericano vivía en Ciudad Oculta en la casa de mi abuela y mis primos, había cumplido 23 años y estaba empezando a construir mi mirada fotográfica de la mano de Carlos Bosch, que ese año me dió una cámara digital para que pueda fotografiar mi entorno y desarrollar una narrativa personal. Los noticieros estigmatizaban fuertemente a los barrios populares mostrando el peor costado, y el fotoperiodismo no entendía la necesidad de contar historias con más profundidad, algo quizás más amoroso. Los episodios de violencia en el Parque Indoamericano iban en aumento al igual que los prejuicios sobre nosotros, los villeros. Una vez desalojado este predio los noticieros se desplazaron a las cercanías de Ciudad Oculta donde también hubo algunas ocupaciones. Tener las cámaras de televisión a pocas cuadras, ver lo tendencioso de los titulares y ser habitante de una villa me hizo imaginar la posibilidad de mostrar una realidad distinta a la que difunden los medios de comunicación masiva. La realidad desde adentro».

El Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti es un espacio de difusión y promoción de la cultura, la educación y los derechos humanos. Su nombre rinde homenaje al escritor argentino Haroldo Conti, secuestrado y desaparecido desde el 5 de mayo de 1976. El Conti se encuentra ubicado en el predio donde funcionó la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura cívicomilitar (1976-1983), uno de los Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Extermino más grandes y emblemáticos de la Argentina.

En conjunto con la muestra se dictará un Taller de escritura para jóvenes y adolecentes, a cargo de Lucia Felice. El cupo para los talleres ya fue completado. El objetivo es fomentar la lectura y escritura entre los adolescentes y jóvenes del partido de Luján, teniendo como disparador las imágenes fotográficas de la muestra las cuales reflejan la realidad de las personas que viven en “Ciudad oculta”, despertando así entre los participantes distintas visiones y puntos de partida para la discusión, el análisis, la empatía, las propias vivencias. Estos elementos serán combinados con lecturas de distintos autores para que puedan crear sus propios relatos, ya sea ficticios, autobiográficos, ensayos o reflexiones.

Serán 4 encuentros presenciales que tendrán lugar en la Biblioteca y se realizarán a partir del sábado 25 de marzo de 10 a 12 horas.

Al finalizar el taller se dictará un seminario sobre edición artesanal y se dialogará sobre las necesidades del espacio de la autogestión de publicaciones sobre las ideas en torno a “hazlo tu mismo”. A cargo de Eric Germán Schieerloh.

Cabe recordar que la Biblioteca Ameghino se encuentra abierta de lunes a viernes de 10 a 19, se puede hacer uso de sus salas sin necesidad de ser socios, cuenta con WiFi gratis, computadoras para uso libre y material bibliográfico a disposición. Siendo socio se cuenta con el beneficio de poder llevarse los libros a su casa, realizar sugerencias de compra y además, el socio puede autorizar a sus familiares para que también retiren libros. La biblioteca cuenta con una sala infantil y juvenil muy variada.

Publicado el viernes 17 de marzo de 2023