Miércoles 7 de enero de 2026
Realizan trabajos de mejoramiento vial en barrio Ameghino

Obras

Mayor seguridad y comodidad.



Publicado el miércoles 7 de enero de 2026

Con el objetivo de seguir mejorando la circulación en el partido de Luján, el Municipio informó que ejecuta tareas de Mejoramiento Vial en el barrio Ameghino. La iniciativa incluye la reconstrucción de la bocacalle de la intersección de Fleming y Almafuerte.

Los trabajos incluyen limpieza, rectificación de cunetas y recambio de cañerías en los accesos a las entradas vehiculares, con el objetivo de canalizar de forma efectiva la descarga hídrica de la zona y así evitar los anegamientos habituales.

En cuanto a la bocacalle existente, se procederá a su demolición y retiro de material sobrante, aporte y compactación de suelo seleccionado en capas, y en su lugar se ejecutará otra bocacalle de hormigón armado en la intersección de las calles Fleming y Almafuerte de un espesor promedio de 15 centímetros.

También, se incluirá la construcción de dos nuevos cruces de calles con alcantarillas de hormigón.

El Municipio realiza estas acciones con el objetivo de brindar una mayor seguridad y comodidad a la comunidad.

