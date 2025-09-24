Realizan trabajos de iluminación integral en los cementerios municipales

Publicado el miércoles 24 de septiembre de 2025

Para fortalecer la seguridad de la comunidad.

El Municipio de Luján informó que ,durante esta semana, comenzó con la instalación de luminarias LED cálidas y frías en dos cementerios del distrito.

El proyecto se llevará a cabo en el Cementerio de Luján, ubicado en French 350, y comprende 41 luminarias de 100W y cinco proyectores de 180W, con cableado de conexión aérea.

Mientras que, en la localidad de Jáuregui, en el Cementerio ubicado en San Martín 50, se reacondiciona la instalación de iluminación interna, además de instalar dos columnas de iluminación general en el espacio abierto. Se incorporarán en total 27 luces LED de 100W, seis luminarias de 150W y cuatro de 240W.

La obra también abarca el ingreso al Cementerio y el perímetro del lado externo. También se hará una intervención con farolas sobre el nuevo sendero aeróbico.

El Municipio de Luján implementa estas mejoras en iluminación con el objetivo de fortalecer la seguridad de la comunidad, y generar espacios públicos que propicien la sostenibilidad y la calidad de vida.

