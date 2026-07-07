Realizan tareas de remodelación integral en el CAPS San Cayetano

Publicado el lunes 6 de julio de 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján informó que, con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias, funcionales y de infraestructura del establecimiento, ejecuta trabajos de remodelación en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio San Cayetano.

Las tareas incluyen la impermeabilización de la cubierta, la renovación de las instalaciones sanitaria y eléctrica, la refacción integral del baño con colocación de nuevos sanitarios y revestimientos, la remodelación de la cocina mediante la instalación de una nueva mesada de granito, mueble bajo mesada y revestimientos.

También, la ejecución de nuevos cielorrasos de PVC, trabajos de pintura interior y exterior en paredes y aberturas, y la incorporación de nuevo mobiliario.

El proyecto se lleva a cabo con fondos municipales, con el fin de promover la accesibilidad universal, fortalecer la atención primaria de la salud en los barrios, y mejorar la experiencia de las y los pacientes.

Publicado el lunes 6 de julio de 2026