Realizan tareas de remodelación integral en el CAPS San Cayetano
Salud
Detalles de las tareas.
El Municipio de Luján informó que, con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias, funcionales y de infraestructura del establecimiento, ejecuta trabajos de remodelación en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) del barrio San Cayetano.
Las tareas incluyen la impermeabilización de la cubierta, la renovación de las instalaciones sanitaria y eléctrica, la refacción integral del baño con colocación de nuevos sanitarios y revestimientos, la remodelación de la cocina mediante la instalación de una nueva mesada de granito, mueble bajo mesada y revestimientos.
También, la ejecución de nuevos cielorrasos de PVC, trabajos de pintura interior y exterior en paredes y aberturas, y la incorporación de nuevo mobiliario.
El proyecto se lleva a cabo con fondos municipales, con el fin de promover la accesibilidad universal, fortalecer la atención primaria de la salud en los barrios, y mejorar la experiencia de las y los pacientes.
Publicado el lunes 6 de julio de 2026