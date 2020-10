Realizan taller sobre cáncer infantil

La Presidenta de PRO Nacional, Patricia Bullrich, estuvo presente y dio inicio al taller virtual de concientización del cáncer infantil en el que disertaron Silvia Malmoria y Karina Caminos de “Piluquitos”, y participaron aproximadamente cien vecinos.

En esta oportunidad, Patricia Bullrich brindó su apoyo a las iniciativas promovidas por su equipo a nivel local. “Me gusta mucho que nuestro partido siga creciendo, y se ocupe de problemáticas tan profundas como esta” detalló la ex ministra.

“Estoy para acompañarlos y para lograr que entre todos podamos trabajar esta concientización que hoy se va a desarrollar en este taller” agregó.

Con respecto a la temática de la actividad, señaló que “Me parece muy importante que estén trabajando este taller y que no descuidemos aquellas enfermedades que necesitan de un control permanente y de sistematicidad en la atención; que muchas veces, a partir de estos últimos siete meses, por miedo o porque no han tenido la posibilidad, muchos han dejado de lado los tratamientos”. Además, remarcó que “es muy importante que cada uno siga adelante con sus tratamientos, que no se desvista un tipo de problemática para vestir otra”.

La actividad se dio en el marco del ciclo de talleres virtuales organizados por el Prolocal, en conjunto con Pro Social, y moderados por Ignacio Castaños. Desde la organización aseguraron que se trató de «una jornada emotiva y con muchas personas dispuestas a construir política social para ser libres».

Publicado el martes 20 de octubre de 2020