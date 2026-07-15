Realizan la puesta en valor y ordenamiento vial de bajada del Puente Mitre

Publicado el miércoles 15 de julio de 2026

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El Municipio de Luján informó que avanza con la ejecución de un acceso en el Puente Mitre, una obra que mejorará la seguridad vial y pondrá en valor uno de los principales ingresos a la ciudad.

Como parte de la intervención, ya se encuentran en ejecución sendas peatonales elevadas para facilitar y hacer más seguro el cruce de vecinos y vecinas sobre las calles Mitre y Padre Salvaire.

Asimismo, el proyecto contempla la construcción de nuevos canteros y veredas, con el objetivo de generar un espacio público más accesible, ordenado y seguro, promoviendo una mejor circulación y una experiencia más disfrutable para toda la comunidad.

Publicado el miércoles 15 de julio de 2026