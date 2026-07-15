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Realizan la puesta en valor y ordenamiento vial de bajada del Puente Mitre

Obras

Detalles del proyecto.



Publicado el miércoles 15 de julio de 2026

El Municipio de Luján informó que avanza con la ejecución de un acceso en el Puente Mitre, una obra que mejorará la seguridad vial y pondrá en valor uno de los principales ingresos a la ciudad.

Como parte de la intervención, ya se encuentran en ejecución sendas peatonales elevadas para facilitar y hacer más seguro el cruce de vecinos y vecinas sobre las calles Mitre y Padre Salvaire.

Asimismo, el proyecto contempla la construcción de nuevos canteros y veredas, con el objetivo de generar un espacio público más accesible, ordenado y seguro, promoviendo una mejor circulación y una experiencia más disfrutable para toda la comunidad.

Publicado el miércoles 15 de julio de 2026

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