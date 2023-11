Realizan estafas a socios-usuarios de la Cooperativa a través de WhatsApp

Comunicamos que personas malintencionadas están llamando a usuarios de la Cooperativa informando que habrá cortes programados en la zona, con lo cual “para exceptuarlos del corte” u “optar por reprogramar la fecha”, les remiten un código para validar.

Con la información del dato de ese código, estas personas aprovechan para hackear el celular.

Si bien hoy están utilizando el motivo de «cortes programados», no descartamos que en otras oportunidades mencionen otros pretextos como «pedido de tarifa social», “subsidios” u otro tema de interés.

Alertamos a nuestra comunidad estar muy atentos para no caer en estas estafas: No brindar datos personales; la Cooperativa NO solicita validación de códigos. Asimismo los cortes programados, están publicados en nuestra Web y redes sociales.

Publicado el jueves 16 de noviembre de 2023