Realizan Asamblea Extraordinaria en Suteba Luján

Publicado el miércoles 8 de julio de 2026

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Se trató el tema salarial.

En suteba luján se llevó a cabo la asamblea de Afiliado/as para votar la propuesta paritaria salarial, la ratificación de las demandas y nuevos acuerdos paritarios y la continuidad de la lucha con la máxima unidad del movimiento sindical docente.

Esta misma sesionó bajo la advocación de Taty Almeida , Raúl Aguirre, Jorge Elischer y las Madres de plaza de Mayo.

Por unanimidad se votó por la aprobación la propuesta salarial, el plan de lucha Nacional y los siguientes puntos referidos a condiciones laborales.

1-Ampliación del acuerdo paritario en resguardo y reparación

2- Conformación de mesa de trabajo Ad Oc con la Comisión jurisdiccional mixta para abordar y dar tratamiento específico a los casos de violencia.

3-Revisión y evaluación del RAS para producir las modificaciones necesarias.

4- Reforma integral de la res. 3367 333.

5-Estabilidad para 4176 compañerxs titularizados de técnica.

Comisión para trabajar el sistema de licencias.

Agradecemos la presencia ,.la responsabilidad y el compromiso de cada compañerx Afiliado/a.

Publicado el miércoles 8 de julio de 2026