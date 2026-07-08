Realizan Asamblea Extraordinaria en Suteba Luján
EDUCACION
Se trató el tema salarial.
En suteba luján se llevó a cabo la asamblea de Afiliado/as para votar la propuesta paritaria salarial, la ratificación de las demandas y nuevos acuerdos paritarios y la continuidad de la lucha con la máxima unidad del movimiento sindical docente.
Esta misma sesionó bajo la advocación de Taty Almeida , Raúl Aguirre, Jorge Elischer y las Madres de plaza de Mayo.
Por unanimidad se votó por la aprobación la propuesta salarial, el plan de lucha Nacional y los siguientes puntos referidos a condiciones laborales.
1-Ampliación del acuerdo paritario en resguardo y reparación
2- Conformación de mesa de trabajo Ad Oc con la Comisión jurisdiccional mixta para abordar y dar tratamiento específico a los casos de violencia.
3-Revisión y evaluación del RAS para producir las modificaciones necesarias.
4- Reforma integral de la res. 3367 333.
5-Estabilidad para 4176 compañerxs titularizados de técnica.
- Comisión para trabajar el sistema de licencias.
Agradecemos la presencia ,.la responsabilidad y el compromiso de cada compañerx Afiliado/a.
Publicado el miércoles 8 de julio de 2026